"Il est exclu !" : Le roi Charles III furieux contre son fils Harry, il prend une décision lourde de sens

Le prince Harry ne mâche pas ses mots en ce moment. Que ce soit dans le documentaire diffusé sur Netflix, qu'il a filmé avec Meghan Markle, ou bien dans ses mémoires intitulés Spare, ou encore dans l'interview qui sera diffusée sur ITV le 8 janvier 2023, dans laquelle il évoque la mort de sa mère Lady Diana. Forcément, un tel épanchement a des répercussions, la famille royale britannique n'étant pas tellement habituée à prendre la parole... encore moins pour parler sexe, racisme, scandales et autres problèmes de pénis.

Il ne tiendra aucun rôle ce jour-là, même s'il assiste à la cérémonie

On pouvait s'en douter, mais la nouvelle vient de tomber : le prince Harry ne sera pas du tout le bienvenu le jour du couronnement du prince Charles, devenu roi Charles III à la suite de la mort d'Elizabeth II. La cérémonie est prévue le samedi 6 mai 2023 et elle sera suivie par le monde entier. Mais elle devrait se faire sans le prince Harry, contrairement à ce que la tradition veut et exige. "Il est exclu du couronnement, peut-on lire sur le compte Twitter du Royal Editor. Il ne tiendra aucun rôle ce jour-là, même s'il vient assister à la cérémonie. Charles abandonne l'idée de voir Harry s'agenouiller pour lui rendre hommage. Seul William le fera."

C'est cruel, lâche et vraiment triste pour lui

Le roi Charles III n'est pas le seul à nourrir une certaine rancoeur vis-à-vis du prince Harry. S'il refuse de prendre la parole à propos de toutes ces récentes révélations, le prince William serait furieux pour plusieurs raisons... son frère l'ayant notamment accusé d'avoir menti au monde entier le jour de son mariage. "Il est fou de rage, mais aussi anxieux et triste, explique des proches du prince de Galles au Sunday Times. William ne va pas se venger, il ne pourrait jamais faire ça, parce qu'il est digne et incroyablement royal. Mais c'est cruel, lâche et vraiment triste pour lui. Il reste silencieux pour le bien de sa famille et pour le bien du pays." L'écart se creuse donc, encore un peu plus, entre les deux frères...