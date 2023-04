"Il est pas mal" : Léa Salamé charmée par Philippe Caverivière totalement méconnaissable, "moment dossier"

Le sourire aux lèvres, Léa Salamé a alors lâché : "C'est le moment des dossiers. La personne blonde est Philippe Caverivière", ajoutant "il est pas mal hein". La journaliste était totalement sous le charme de son chroniqueur, qui a tenu à préciser la façon dont il est devenu G.O. "J'étais à Saint-Raphaël donc j'étais au soleil. Et j'ai un copain du Club qui me dit : 'T'es pas bien là, pars au Club'. Je lui dis : 'OK mais je suis à Saint-Raph', pistonne-moi'. Je prends le catalogue et je dis : 'Le Brésil, c'est bien, Mexique, c'est bien' et il me fait : 'J'appelle Paris, je gère'. Je reçois mon affectation : Montélimar ! Je vous jure que j'ai fait Saint Raph'-Montélimar. J'ai atterri dans un Club qui s'appelle Dieulefit, c'est un Ehpad, il y avait un mort par semaine. J'étais G.O sports terrestres, je n'avais personne. [...] La gamine du village avait 76 ans donc zéro zgueg, zéro soleil, l'enfer. Et je croise Nicolas Canteloup et ça change ma vie". Un parcours phénoménal.