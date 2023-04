"On a envie de toucher" : Kad Merad revient sur sa rencontre surréaliste avec Brad Pitt

D'autant que Kad Merad aurait aimé échanger avec la star de Troie. Même son acolyte, Dany Boon a avoué avoir eu une très bonne impression en rencontrant l'acteur américain. "Surtout Brad Pitt, il est tellement gentil. Il est adorable, mais pareil on se regardait comme ça", détaille-t-il en mimant des yeux grands ouverts et un sourire figé. Le réalisateur de La vie pour de vrai s'est souvenu que l'ex d'Angelina Jolie ne parlait pas non plus français lors de leur rencontre. Un grand moment de gêne. "Non puis moi, je n'allais pas dire 'How are you ?' Je ne savais pas quoi lui dire". Une chose est sûre, cette anecdote aura fait rire Nikos Aliagas.