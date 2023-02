Brad Pitt à Paris pour une apparition surprise aux César : l'acteur avec sa jeune compagne, sublime en robe décolletée

La 48e cérémonie des César promet de rester dans l'histoire de l'évènement. Pas seulement parce que Jamel Debbouze s'est fait recadrer par Juliette Binoche aux prémices de la soirée, lorsqu'il s'est attaquée aux films d'auteur, pas seulement parce qu'Ahmed Sylla s'est retrouvé décontenancé face à une activiste écologiste qui est monté sur scène et a interrompu la soirée, mais aussi parce que Brad Pitt a débarqué sans que l'on s'y attende.

Si l'acteur américain de 59 ans se trouvait à l'Olympia avant-hier, c'était pour honorer un homme de cinéma qu'il connaît très bien et qui recevait le César d'honneur : le réalisateur David Fincher. Tous deux ont travaillé à plusieurs reprises ensemble, notamment sur l'excellent Seven. Quelle n'a pas été la surprise des personnes présentes à l'Olympia lorsqu'elles ont entendu Virginie Efira (qui a enfin décroché le César de la Meilleure Actrice pour Revoir Paris) annoncé l'arrivée de Brad Pitt. Des cris et une standing ovation s'en sont suivis, preuve que le charisme de l'ex d'Angelina Jolie est toujours intacte.

Une fois toutes les récompenses remises, La nuit du 12 en a raflé six et Benoît Magimel est entré dans l'histoire en remportant pour la deuxième année consécutive le César du Meilleur Acteur pour Pacifiction : Tourment sur les îles, tout le gratin du cinéma français s'est rendu au Fouquet's pour le traditionnel dîner d'après cérémonie. Un after auquel Brad Pitt a participé, et il n'était pas seul !

Ils sont arrivés séparément

Comme le rapportent nos confrères de Paris Match, vidéo à l'appui, la star de Babylon était accompagnée, et pas de n'importe qui ! Si Brad Pitt et Ines de Ramon n'ont jamais confirmé la nature de leur relation, il ne fait aucun doute que l'acteur et l'ex-femme de Paul Wesley âgée de 30 ans sont plus que des amis. On se souvient que pour le Nouvel An, les deux inséparables étaient partis ensemble au Mexique pour des vacances plus que sympathiques, Ines de Ramon avait fait tomber le haut à San Cabo. Pour cette nouvelle apparition avec Brad Pitt, Ines de Ramon portait une robe à fines bretelles argentée et décolletée et très glamour. Parfaitement de circonstance pour un tel évènement mondain.