"Il fait super chaud là !" : Un danseur de Danse avec les stars se dévoile totalement nu, la photo buzz

En 2021, pour le retour de Danse avec les stars après un report causé par l'épidémie de coronavirus, la production a vu les choses en grand. En plus de s'offrir un beau casting avec notamment les personnalités Lââm, Dita Von Teese ou encore Bilal Hassani, elle a fait appel à de nouvelles recrues pour compléter l'équipe de danseurs professionnels.

Ils étaient quatre à faire leurs premiers pas sur le parquet, à savoir Elsa Bois (qui a craqué pour son partenaire Michou), Samuel Texier, Joel Luzolo et Adrien Caby. Ce dernier a d'ailleurs fait des débuts très prometteurs dans l'émission au côté d'Aurélie Pons. Avec la jolie comédienne d'Ici tout commence, il s'est hissé jusqu'en demi-finale. Un parcours qui lui permettra sans doute de revenir dans le programme à l'automne 2022. En attendant, c'est sur ses réseaux sociaux qu'Adrien Caby fait le show. En effet, le jeune homme n'hésite jamais à se dévêtir pour mettre en avant sa plastique impeccable. Récemment, il a d'ailleurs fait grimper la température en cette période hivernale en postant une photo de lui complètement nu ! (Voir notre diaporama).

Le cliché en noir et blanc n'a naturellement pas tardé à susciter beaucoup de réactions de la part des internautes. "Tellement beau!!", "On aimerait voir de plus près!!", "Il fait super chaud là", "Juste sublime", "T'es incroyable", "À consommer sans modération", "Je viens d'avoir une bouffée de chaleur là", peut-on lire parmi les commentaires les plus enflammés.

En légende, Adrien Caby indique que c'est lui qui a pris la photo, laquelle a tout l'air d'être tirée d'un magazine. Rien de bien étonnant lorsqu'on sait que le beau brun de 26 ans est également photographe. Il a même un compte Instagram dédié à son art. Sa passion première reste tout de même la danse. En parallèle de son activité pour Danse avec les stars, il est professeur de danse et entraîneur pour des compétitions internationales.