Michou "roi du sexe", Elsa Bois aux anges ! La vidéo surprenante du couple...

La onzième saison de Danse avec les stars, diffusée en 2021 sur TF1, a été remportée par Tayc et Fauve Hautot. Michou et sa partenaire Elsa Bois ont obtenu la troisième place du classement. Mais le titre n'est rien comparé à ce que le duo a réellement gagné. En effet, depuis leur rencontre devant les caméras de la Une, le youtubeur et la danseuse ne se quittent plus. Ils forment même un joli couple, officialisé début janvier 2022 sur Instagram. Et depuis, ils se lâchent complètement sur les réseaux sociaux !

Mardi 25 janvier 2022, Michou se saisit de son compte TikTok afin d'y partager une nouvelle vidéo. Sur ces images, la star de YouTube s'affiche au bowling. "Apparemment, soit tu es bon au bowling soit tu es bon au lit. On va voir ça tout de suite !", lance-t-il en se préparant à jouer. Il lance sa boule... qui atterrit directement dans les gouttières avant de finir carrément sur la piste voisine ! C'est donc un énorme raté pour Michou ! De quoi rassurer Elsa Bois. À la fin de la vidéo, la jeune femme fait un signe de victoire avec son bras, comme un "yes" de satisfaction. Une vidéo avec un hashtag pour le moins inattendu : "#roidusexe" !