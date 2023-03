"Il m'a quittée par discrétion..." : Macha Méril révèle les ultimes moments de son grand amour Michel Legrand

"La vie n'avait pas voulu, c'était non, mais c'était lui", a dit très poétiquement Macha Méril de son coup de foudre en 1964 pour le musicien et compositeur Michel Legrand lors de son passage dans En aparté diffusée ce 6 mars 2023 sur Canal+. A l'époque de leur rencontre, chacun avait sa vie et lui était père de deux enfants, leur idylle n'a donc pas pu naître. Il leur faudra attendre un demi-siècle pour qu'ils puissent vivre leur amour et c'est ainsi qu'ils se sont dit oui le 16 septembre 2014 à la mairie de Monaco puis au cours d'une cérémonie orthodoxe. "Il n'y en a pas deux comme lui. C'était lui", dira-t-elle de son mari au cours de l'émission.

Au cours de son interview pour En aparté, Macha Méril se souvient alors des derniers moments de son grand amour : "Tout ce que j'entreprends, je peux le faire parce qu'il n'est pas là. Parce que quand même, la vie était très remplie quand il était là. Il n'avait pas une santé formidable donc il fallait beaucoup s'occuper de lui. Je pense qu'il m'a quittée par discrétion pour me laisser faire ce qu'il me reste à faire. D'ailleurs ça a été pratiquement ses derniers mots. Il m'a dit : 'Fais tout ce que tu dois faire et sois très rigoureuse. Refuse ce qui ne te suffit pas.'" Le compositeur aux 3 Oscar est décédé en 2019, à l'âge de 86 ans.

L'actrice, qu'on peut voir sur scène dans Une Etoile au théâtre du Montparnasse, a pour mission aujourd'hui de concrétiser leur projet, un opéra intitulé Les Dévoilés, qu'elle espère mettre en oeuvre dans une grande salle où l'on pourrait mettre en valeur le génie musical de son époux décédé avec un orchestre symphonique. "Il aurait eu encore plein de choses à nous dire", estime la comédienne de 82 ans sur Michel Legrand qui fait honneur à son travail en le perpétuant à travers un spectacle.

Une amoureuse et une audacieuse

On connaît la grande romantique, Macha Méril est aussi une femme pleine d'audace. Elle a été au centre des clichés du grand photojournaliste italien Luciano D'Alessandro. Il l'a sublimée, son visage comme son corps nu, il y a des années, des images qu'elle a découvertes beaucoup plus tard et qui l'ont fascinée. La comédienne en a rédigé un livre, L'Homme de Naples (éditions de L'Archipel), une histoire d'amour passionnée avec ce photographe italien, dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Lors du vernissage de l'exposition de ces photos, son fils Gianguido Baldi, dont le père est le réalisateur et producteur de cinéma italien que l'actrice a épousé en 1969, Gian Vittorio Baldi, a été impressionné par le courage de sa mère de se dévoiler ainsi qui redéfinit ainsi à sa façon la question de la féminité.