"Il n'y a pas de Miss à la maison" : le recadrage en règle de la mère d'Indira Ampiot, Miss France 2023

Originaire de Guadeloupe, Indira Ampiot a été élue Miss France 2023, le 17 décembre dernier à Châteauroux. Succédant à Diane Leyre , la jeune femme de 18 ans a de quoi être fière. En effet, celle qui a obtenu son BAC en juin 2022, a pu honorer sa famille en ramenant la couronne chez elle. Il faut dire que sa maman a été élue Miss Guadeloupe en 1998. Mais attention, ne pensez pas qu'Indira Ampiot est vue comme une vraie princesse lorsqu'elle est chez elle. À l'occasion d'un reportage consacré au week-end d'intégration des Miss, 50'Inside a pui suivre les reines de beauté à Val-Thorens.

Indira Ampiot : sa maman n'hésite pas à taper du poing sur la table

L'occasion d'en savoir un peu plus sur Indira Ampiot et surtout sur l'intransigeance de sa maman. En effet, Clémence Botino a tenu à évoquer les valeurs de Miss France 2023 : "Le plus important, et je pense qu'Indira a cette force aussi, c'est que tu as vraiment les pieds sur terre, t'es proche de tes racines. Elle est proche de sa famille, de la Guadeloupe. On partage ça un petit peu aussi. Quand on rentre chez nos maman, il n'y a pas de Miss France, 'tu es ma fille'". Des propos confirmés par la principale concernée : "C'est : 'tu fais la vaisselle, tu fais le ménage'. Il n'y a pas d'histoire de Miss. Ma mère m'a dit : 'il n'y a pas de Miss à la maison, c'est moi la Miss clairement'", lâche-t-elle en souriant.