"Il représente l'échec" : Cyril Hanouna s'en prend à un célèbre chroniqueur en direct, la guerre de nouveau déclarée

Ces déclarations n'ont pas échappé à Cyril Hanouna qui recevait justement Fabrice Di Vizio ce soir-là. Il n'a donc que peu apprécié l'allusion de Patrick Cohen. "Sur les médias, on invite Fabrice Di Vizio et il le sera toujours, comme d'autres, car ici, c'est un espace de liberté, il y a toujours des contradicteurs et c'est le débat qui fait avancer la politique et les idées", a-t-il d'abord confié. Puis, plus agacé, il s'en est pris au chroniqueur de 60 ans : "Patrick Cohen, qui a tout raté dans sa carrière, vient donner des leçons aux autres, c'est fou. Ça ne me dérange pas qu'on rate tout, mais ne donnez pas de leçons aux autres. Il représente l'échec et vient donner des conseils aux gens."

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna s'en prend à Patrick Cohen. En mars dernier par exemple, l'employé de France 5 avait critiqué Face à Baba, son émission politique, lors d'une interview pour Le Parisien. "Chez lui, tout est au service du clash, du spectacle et des coups bas. On zappe d'un thème à l'autre sans approfondir, de façon caricaturale", avait-il notamment lancé. Le papa de Lino et Bianca (10 et 11 ans, fruit de ses anciennes amours avec Emilie) n'avait donc pas tardé à réagir. Il a profité de son passage dans une émission de CNEWS pour lui répondre. Il lui avait conseillé de "balayer devant sa porte et d'arrêter de donner des conseils aux Français". "Je peux être en désaccord avec Marine Le Pen mais je respecte les gens sur mon plateau. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis l'anti-Patrick Cohen. C'est un donneur de leçons. Les gens ne veulent plus de ça !", avait-il conclu.