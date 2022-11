"Il se sentait coupable" : les émouvantes confidences de Frédéric Lopez sur son fils

Frédéric Lopez connaît les joies (et également parfois les peines) de la paternité. Le présentateur de France Télévisions est l'heureux papa d'un garçon prénommé Victor et âgé de 26 ans. Interrogé sur le sujet au cours d'un entretien, il a fait de rares et bouleversantes confidences.

D'ordinaire, Frédéric Lopez est celui qui recueille les confidences de personnalités. Dans Rendez-vous en terre inconnue (qu'il a présentée de 2004 à 2019), il s'envolait à l'étranger avec l'une d'elles et vivait des moments forts propices au partage. Dans La Parenthèse inattendue (de 2012 à 2014), il invitait trois célébrités à vivre pendant vingt-quatre heures dans une maison isolée pour notamment réfléchir sur leur parcours. Et après s'être absenté de l'antenne durant près de quatre ans, il a accepté de faire son grand retour avec Un dimanche à la campagne pour parler avec des people dans une maison loin de tout et ainsi en apprendre plus sur leur vie privée.

Mais cette fois, c'est Frédéric Lopez qui s'est prêté au jeu de l'interview pour évoquer sa vie personnelle. C'est le youtubeur Ben Nevert qui a eu le plaisir de s'entretenir avec l'homme de 55 ans. Sans surprise, ce dernier est revenu sur sa carrière. Mais pas que ! Il a également évoqué son fils Victor qu'il tente de préserver du monde médiatique dont il fait partie. Sans tabou, il a ainsi révélé "l'erreur" qu'il a faite avec le jeune homme.

Frédéric Lopez à coeur ouvert sur son fils Victor

"Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'arrêtais pas de lui dire : 'Écoute, tu sais quoi ?' - et souvent les parents, ils disent ça pour rendre heureux leurs enfants - 'Tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureux'", a confié le présentateur comme on peut le voir dans un extrait diffusé sur TikTok (et disponible ci-dessous). Il a ensuite expliqué pour quelle raison selon lui, il s'était trompé : "Le problème, c'est que cette injonction au bonheur, ça laisse entendre que tu dois être tout le temps heureux. Et lui, comme il se sentait privilégié parce qu'il était 'fils de' etc. Comme tout le monde, il a des états d'âme, il a des moments où il est triste, il se sentait coupable."

Frédéric Lopez a donc changé de tactique en lui expliquant qu'il a "le droit d'être malheureux", triste ou en colère.