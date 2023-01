"Il y a eu dix morts" : Odile Vuillemin a frôlé la catastrophe au Groenland, un grave tsunami

Elle est actuellement au coeur de nombreux projets professionnels. Odile Vuillemin est à l'affiche de la fiction L'homme de nos vies, sur M6 et Salto, elle sera prochainement héroïne de la série Prométhée, sur TF1. En dehors des plateaux de tournage, la comédienne aime également se saisir de sa plume. Et c'est ainsi, forte de ses expériences personnelles, qu'elle a écrit les pages de son livre, sorti le 2 juin dernier aux éditions Michel Lafon, intitulé Latitudes - Sillonner le monde pour trouver son propre chemin. Chose qu'elle a faite... à ses risques et périls.

J'ai eu une peur immense

"Quand j'ai décidé de partir au Groenland, j'ai eu une peur immense, admet-elle dans le magazine La fringale culturelle. J'avais la boule au ventre. J'avais des craintes de ce voyage car je savais au fond que ça annonçait une vraie période de transformation. C'est comme si le corps savait avant vous que quelque chose de spirituel vous attendait. Ma sécurité a été de confier ce voyage à une agence dans le cas où ça n'allait pas, je savais que je pouvais compter sur eux. J'ai quand même fait quelques imprudences. C'est là où se situe le danger." En se baladant dans le grand nord, l'ancienne star de la série Profilage a pris de grandes précautions. Ce qui ne l'a pas empêchée de littéralement frôler la mort.

Si un bout de glacier tombe, c'est la porte ouverte à un tsunami

Après avoir passé une nuit très venteuse dans une cabane, située dans un flanc de colline, Odile Vuillemin a décidé de suivre une famille française croisée lors d'une randonnée au pied d'un glacier. "Ils voulaient couper le trajet par la moraine, se souvient-elle. Il s'agit des débris du glacier. Sauf que nous n'avons pas le droit d'y aller. C'est dangereux tout simplement parce que si un bout de glacier tombe, c'est la porte ouverte à un tsunami. Les gens avec qui je suis veulent passer par là. Et moi, ayant peur des ours polaires, je ne veux pas partir seule de mon côté. Je les ai donc suivis. Nous sommes alors passés par ce chemin. Et le lendemain, il y a eu un tsunami et dix morts. Si ce tsunami avait eu lieu quelques heures avant, lors de notre passage, nous ne serions plus là." Le destin a, heureusement, bien fait les choses pour elle...

Retrouvez l'interview intégrale d'Odile Vuillemin dans le magazine La fringale culturelle du 6 janvier 2023.