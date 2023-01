"Ils ne se savaient pas filmés" : la grosse surprise d'une candidate de Mariés au premier regard liée à sa grossesse

Depuis leur rencontre, et leur mariage dans la saison 6 de l'émission Mariés au premier regard, Pauline et Damien vivent sur un petit nuage. Fous amoureux l'un de l'autre, ils s'apprêtent désormais à accueillir leur tout premier enfant, moins d'un an seulement après s'être unis devant la France entière. Le 24 décembre 2022, le couple annonçait en effet la grossesse de Pauline, sans pour autant rentrer dans les détails...

Le mercredi 11 janvier 2023, les tourtereaux se sont à nouveau emparés de leurs comptes Instagram pour évoquer de nouveau cette grossesse tant attendue. Cette fois, ils ont posté une vidéo d'une minute révélant la réaction de leurs proches au moment de l'annonce. On peut y apercevoir Damien, dehors, apportant un gâteau blanc, de taille moyenne et caché dans un carton de boulangerie. Réunis autour de la table, les proches du couple se penchent pour voir ce que cache la boîte.

Lorsque le futur papa dévoile le gâteau, les cris de joie fusent. "J'en étais sûre, j'en étais sûre !", peut-on entendre crier la maman de Pauline. "Nous avions convié nos parents à un brunch mais ils ne se doutaient pas du dessert que nous leur réservions ! En effet, nous avions fait confectionner un gâteau où nous avions fait inscrire "Baby in progress" et nous avions caché sous le couvercle la première échographie de notre baby. La surprise est plus que réussie ! N'oubliez pas... Ils ne se savaient pas filmés et agissent sous le coup de l'émotion", explique la jeune femme en légende de cette publication émouvante.