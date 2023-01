"Ils rôdent sur le toit" : Julien Tanti et Manon Marsault victimes d'une attaque au Sri Lanka !

Quoi de plus effrayant que des inconnus qui tentent de pénétrer votre domicile par surprise ? En vacances au Sri Lanka depuis le 13 janvier dernier, Manon Marsault et Julien Tanti prennent le temps de se ressourcer avec leurs deux enfants Tiago (bientôt 5 ans) et Angelina (2 ans et demi). Mais ce lundi 16 janvier 2023, trois jours seulement après leur arrivée, le rêve a bien failli tourner au cauchemar...

De retour dans leur logement après un splendide safari en famille, les amoureux ont dû faire face à une horde de singes en colère. Ces derniers se sont en effet attaqués aux fenêtres et ont tenté de s'infiltrer au domicile des influenceurs. Sur leurs comptes Instagram et Snapchat, les stars des Marseillais n'ont pas manqué de partager ce moment surréaliste. "Chéri, t'es sûr que c'est bien fermé ? Encore une attaque de singes !", peut-on entendre la belle brune demander à son mari. "On se fait attaquer par des monkeys (singes en anglais, ndlr). Alors on se barricade !", lance alors Julien Tanti face caméra. Partagée entre la peur et le fou rire, la mère de famille continue de chuchoter à l'intention de ses abonnés : "On les entend, ils rôdent sur le toit..."

Plus de peur que de mal

Fort heureusement, l'attaque n'a pas duré très longtemps. Une fois les singes partis, les époux et leurs deux petits ont pu trouver le sommeil tranquillement. Ce matin même, la frayeur de la veille était d'ailleurs complètement oubliée. Après un bon petit déjeuner, toute la famille a pu reprendre ses activités pour ce tout dernier jour. L'occasion pour eux de croiser un troupeau de boeufs et un éléphant !

Pour rappel, Manon Marsault et Julien Tanti se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Moundir et les Apprentis Aventuriers. Ils entament alors une relation en pointillé, faite de nombreuses séparations et remises en couple. Ils accueillent finalement leur premier enfant, Tiago, en 2018 et se marient en 2019. Depuis, ils ont accueilli un nouvel enfant, une fille prénommée Angelina.