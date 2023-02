"Ils se font plaisir en me tapant" : Cette étonnante scène dévoilée par Guillaume Canet, une victime en coulisses

Guillaume Canet est un homme heureux. Le cinéaste français de 49 ans a réussi son pari avec l'immense projet qu'était Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu puisque le film jouit de très bons chiffres au box-office, signant au passage le meilleur démarrage en salle d'un film français depuis 2008. De quoi soulager le compagnon de l'actrice oscarisée Marion Cotillard, avec qui il est devenu père de Marcel et Louise, après un période de stress intense.

Pour relâcher la pression, maintenant qu'il ne fume plus de cannabis, Guillaume Canet se détend sur les réseaux sociaux. Et notamment sur son compte Instagram, où il est suivi par plus d'un million de followers ! En effet, l'acteur et réalisateur a partagé une vidéo des coulisses du tournage d'une des scènes de son dernier bébé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est vraiment sacrifié pour cette séquence.

Guillaume Canet roué de coups !

Dans cette publication, mise en ligne dans la journée du samedi 18 février dernier, on peut apercevoir Guillaume Canet au sol se faire frapper par deux de ses comédiens. Et ceux-ci, qui font partie du prestigieux casting du long-métrage, ne sont autre que les humoristes Marc Fraize et Thomas VDB ! À l'aide de leurs boucliers, qui heureusement ne sont pas en métal, ils ne se font pas prier pour rouer de coups le réalisateur durant une grosse trentaine de secondes tout de même. Un moment qui semble amuser tout le monde, que ce soit l'équipe technique, les deux cogneurs dans leurs tenues de soldats romains et la victime de cette scène, qui est lui dans la peau de son personnage, le principal du film : Astérix. "Quand Marc Fraize et Thomas VDB se font plaisir en me tapant...", a-t-il écrit pour légender cette publication.

De quoi faire plaisir aux nombreux fans de Guillaume Canet sur les réseaux sociaux, alors que le réalisateur a déjà dévoilé des images inédites de Jérôme Commandeur durant ce tournage particulièrement éreintant et s'est fendu de visites surprises dans certaines salles de cinéma qui projetaient son long-métrage. Reste maintenant à voir si le succès d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu va se poursuivre dans les salles obscures au cours des prochaines semaines et rentabiliser l'énorme investissement qu'il a nécessité.