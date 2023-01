"J'ai 76 ans, et alors ?" : Roselyne Bachelot drague ouvertement une jeune star des Bleus en direct ! (VIDEO)

Il y en avait pour tous les goûts ce 21 janvier sur le plateau de Quelle époque !, l'émission animée par Léa Salamé et dans laquelle on retrouve Christophe Dechavanne. De Michel Hazanavicius et sa femme Bérénice Bejo au rappeur SDM en passant par l'écrivain Maxime Chattam, les invités étaient très variés. Il y avait également l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, venue pour la promotion de son livre 682 jours, le bal des hypocrites et la femme politique était visiblement en très grande forme.

Invité exceptionnel de cette émission, le footballeur Youssouf Fofana est arrivé vers la fin du programme pour évoquer son parcours sinueux, mais qui l'a tout de même emmené en équipe de France et à cette finale de Coupe du monde le 18 janvier dernier. Le joueur de l'AS Monaco n'a pas fait qu'émouvoir les spectateurs avec son histoire, puisqu'il a également tapé dans l'oeil de l'ancienne ministre. Alors que Léa Salamé a senti Roselyne Bachelot très agitée, elle lui a demandé ce qu'il se passait et la réponse ne s'est fait pas attendre : "Il est adorable Youssouf Fofana", a lancée Roselyne Bachelot un peu gênée par sa confession, qui a provoqué l'hilarité générale. "Elle est amoureuse !", s'est exclamée Léa Salamé, elle aussi très amusée par la situation.

Je suis tombée amoureuse de Youssouf Fofana

L'ancienne ministre était sous le charme du milieu de terrain et elle n'a pas hésité à lui dire. "Je suis tombée amoureuse de Youssouf Fofana", a-t-elle renchéri. Ce dernier a lui aussi semblé être très gpené par la situation et a rigolé nerveusement, avant que Christophe Dechavanne n'intervienne en rappelant que le footballeur est encore très jeune et qu'il n'a que 24 ans, ce qui ne semblait pas déranger Roselyne Bachelot plus que ça. "Oui, j'en ai 76 ans, et alors ?", a-t-elle rétorqué, sous les applaudissements des spectateurs, visiblement divertis par cette petite séquence inattendue.

Originaire de la région parisienne, Youssouf Fofana a impressionné lors du dernier Mondial. Très performant avec son club, le natif de Paris n'est d'ailleurs pas insensible à l'attractivité du club de la capitale. "Je viens d'ici, ce serait normal de retourner, entre guillemets, chez moi", a-t-il déclaré samedi soir. L'occasion pour Roselyne Bachelot de se rapprocher un peu plus du jeune joueur !