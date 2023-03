"J'ai beaucoup pleuré" : Nabilla Benattia en détresse, elle se livre sans filtre sur une période difficile

Nabilla Benattia se plaît à partager son quotidien avec ses fans, sur Snapchat. Mais ces derniers temps, l'épouse de Thomas Vergara se faisait un peu plus discrète. Le 14 mars 2023, elle a souhaité expliquer pour quelle raison elle ne posait plus beaucoup de stories, notamment pour déculpabiliser certaines mamans.

Il y a trois ans, Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont devenus parents pour la première fois. Le couple a accueilli un petit garçon prénommé Milann. Et il y a neuf mois, c'est son frère Leyann qui a vu le jour. Deux enfants qu'elle n'hésite pas à dévoiler de temps en temps sur ses réseaux sociaux. Si elle ne montre que les bons moments, la belle brune de 31 ans ne cache pas que, comme tout le monde, il lui arrive parfois de craquer. Et c'est ce qu'il s'est passé récemment. "C'est très rare que je vous parle en ce moment. Mais je pense que cette story va faire du bien à beaucoup de mamans", a-t-elle confié dans un premier temps.

Une période difficile

Nabilla Benattia a ensuite expliqué que dernièrement, son moral n'a pas été au beau fixe. "J'ai l'impression que j'ai un peu perdu pied dans mon rôle de maman. Dans le sens où un enfant, ce n'est pas deux. J'avais réussi à trouver un équilibre avec Milann, à tout mettre en place. Du coup là je suis maman de deux enfants. Et je peux vous dire que ces deux dernières semaines ont été assez compliquées. C'est pour ça que je ne vous parle pas souvent, que je ne filmais pas beaucoup des choses. Je ne voulais pas forcément montrer que c'était dur", a-t-elle poursuivi. La jeune femme avait du mal à gérer sa vie de femme, de mère et de businesswoman. Elle précise par exemple qu'il faut beaucoup de patience avec ses fils afin qu'ils évoluent au mieux. Mais récemment, c'était trop difficile à gérer.

"Ces derniers jours j'ai craqué, je l'avoue. Je me suis sentie comme une personne démunie qui ne savait plus quoi faire dans certaines situations. Comme c'est ma famille et que ce sont des choses que je préserve, je ne voulais pas partager ça. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question. J'avais une boule au ventre tous les matins et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un équilibre entre les deux enfants", a-t-elle déclaré. Fort heureusement, Nabilla Benattia commence à aller un peu mieux. Elle a donc recommandé aux mamans de ne jamais rien lâcher et a rappelé qu'on ne "naît pas parent, on le devient". C'est donc normal de flancher parfois. Elle relativise en se disant que ses enfants sont en bonne santé et ne manquent de rien. Et elle peut toujours compter sur son mari Thomas pour l'épauler. Une équipe de choc !