"J'ai bien perdu" : Sarah Fraisou dévoile son ventre plat, photos de son incroyable perte de poids

Sarah Fraisou a bien changé depuis ses débuts dans le monde de la télé-réalité dans la saison 2 des Princes de l'amour, en 2017. La jeune femme de 30 ans s'est délestée d'une quarantaine de kilos aux dernières nouvelles. Et ce jeudi 29 décembre 2022, nul doute que les nouvelles images de son corps ne manqueront pas de faire réagir.

Bien qu'elle a toujours assumé ses formes pulpeuses, Sarah Fraisou a souhaité perdre du poids pour des questions de santé notamment. Grâce à un régime strict, des exercices physiques ou encore la pose d'un ballon gastrique en mai 2020, sa silhouette a commencé à s'affiner. Des résultats qu'elle n'a pas manqué de dévoiler au fur et à mesure sur ses réseaux sociaux. Elle n'a pas relâché ses efforts depuis, bien au contraire. L'épouse de Mehdi continue à faire du sport et à privilégier une alimentation équilibrée comme ses abonnés peuvent le voir.

Avant de se rendre à la salle de sport, Sarah Fraisou a d'ailleurs mis en ligne des publications qui ne sont pas passées inaperçues. Sur la première, la belle brune est allongée sur le dos, mettant ainsi en avant son ventre plat et ses hanches creusées. "À défaut de ne pas avoir ce ventre rond, j'ai bien perdu", peut-on lire en légende.

C'est ensuite devant son miroir que Sarah Fraisou a réalisé un boomerang. On peut la voir debout, en crop-top noir et jogging gris. Elle pose de profil, l'occasion de constater une fois de plus qu'elle s'est beaucoup affinée. "Réveil tranquille. Allez, go se préparer pour le sport", a-t-elle commenté.

Une année 2022 difficile pour Sarah Fraisou

Sarah Fraisou reprend donc du poil de la bête après avoir vécu une terrible épreuve. Le 14 décembre dernier, la belle brune a révélé qu'elle venait d'être victime d'une fausse couche. C'est en larmes et anéantie qu'elle est apparue sur ses réseaux sociaux, avant de raconter son histoire. Si ses abonnés n'étaient pas sans savoir qu'elle avait des difficultés pour avoir un enfant, ils ignoraient qu'elle s'était lancée dans un processus de FIV pour l'aider à réaliser son rêve. Elle a révélé que ses "ovules ne descendent pas jusqu'à [sa] cavité ovarienne et ne peuvent donc pas rencontrer les spermatozoïdes naturellement", car ses trompes sont bouchées. Elle a donc suivi le protocole qu'on lui avait prescrit. Un parcours "très long, très difficile émotionnellement et physiquement".

Sarah Fraisou en était à sa quatrième FIV. La première à l'issue de laquelle elle a pu voir un test de grossesse positif. Le sort s'est malheureusement acharné. Malgré tout, elle ne compte rien lâcher et espère, un jour, tenir son bébé dans les bras.