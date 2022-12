"Pour au final tout perdre" : Sarah Fraisou en larmes et anéantie, elle annonce une terrible nouvelle

C'est une Sarah Fraisou anéantie que les internautes ont pu retrouver en story. Et pour cause, l'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) et des Anges (NRJ12) a vécu une terrible épreuve comme elle l'a confié sur Instagram, ce mercredi 14 décembre 2022.

Tout a commencé lorsque Sarah Fraisou a partagé une photo sur laquelle on pouvait voir un test de grossesse positif. Sur l'objet, il est indiqué qu'elle est enceinte d'une ou deux semaines. "Demain, je vous raconte mon histoire", peut-on lire en légende de la publication. Les internautes qui la suivent le savent bien, elle rêve de devenir maman depuis plusieurs années, mais a dû se heurter à des difficultés. Ses fans étaient donc heureux en découvrant son post et n'ont pas tardé à la féliciter.

Face aux nombreux messages, Sarah Fraisou a posté une vidéo, en larmes, afin de faire une mise au point. "Laissez-moi le temps... Ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai reçu énormément de messages de félicitations. J'ai besoin de vous expliquer, laissez-moi juste le temps. Depuis hier je ne parle pas, je suis épuisée", confie-t-elle. Incapable de parler, c'est tout d'abord par écrit qu'elle a souhaité raconter sa douloureuse histoire. Elle a dans un premier temps évoqué le fait que son intimité a déjà été violée par les médias à plusieurs reprises. Une "forme d'harcèlement" qui l'a "réellement détruite de l'intérieur". Puis, elle est revenue sur son parcours pour avoir un enfant.

FIV et épreuve douloureuse

Voyant qu'elle ne réussissait pas à tomber enceinte, Sarah Fraisou a multiplié les rendez-vous avec des gynécologues. Ces derniers lui ont alors expliqué que son surpoids de l'époque était la cause de ses souffrances. Ainsi, elle a perdu de nombreux kilos dans l'espoir de réaliser son rêve mais aussi, selon ses dires, car son ex Ahmed lui avait demandé de maigrir. "Mais ça ne m'a absolument pas aidée", a-t-elle précisé. Si elle se sentait mieux dans sa peau, elle a vite constaté que son bébé n'arrivait pas pour autant. Et pour cause, ses "ovules ne descendent pas jusqu'à [sa] cavité ovarienne et ne peuvent donc pas rencontrer les spermatozoïdes naturellement", car ses trompes sont bouchées. Afin de lui donner un coup de pouce, on l'a orientée vers la FIV (Fécondation in vitro). Une pratique dont elle avait entendu parler, mais sur laquelle elle ne "connaissait rien".

Pourtant, c'est devenu son quotidien. Epaulée par son mari Mehdi, elle a donc suivi le protocole qu'on lui avait prescrit. Un parcours "très long, très difficile émotionnellement et physiquement". Sarah Fraisou a malheureusement déjà dû se heurter à plusieurs échecs. Et elle en est persuadée, des coups durs qu'elle a vécus y sont pour beaucoup, car il vaut mieux être dans un "environnement sain, calme, sans aucun stress". Elle a notamment donné pour exemple le fait qu'elle a été filmée à son insu, alors qu'elle était sous anesthésie générale pour une ponction (afin de prélever les ovocytes), ce qu'elle a vécu "comme un viol". Elle a ensuite expliqué les autres raisons de ses échecs.

Elle a fini par tenter sa chance à l'étranger et pour sa quatrième FIV, le test s'est enfin affiché positif. "J'ai fait une fausse couche", a-t-elle malheureusement dévoilé. "Contrairement aux précédentes fois, j'ai ressenti les symptômes d'une femme enceinte. (...) pour au final tout perdre. C'est ce qui m'a le plus déchirée", a poursuivi la jeune femme. Malgré tout, elle compte bien se relever et garder espoir pour enfin, un jour, tenir ce bébé qu'elle désire tant dans ses bras. En attendant, elle demande aux personnes qui ne l'aiment pas de la laisser tranquille en cette triste période. Puis, elle n'a pas manqué de remercier ceux qui la soutiennent. Elle a ensuite de nouveau raconté son histoire, en larmes, en story.