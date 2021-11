"J'ai cru mourir de fatigue, physique et mentale" : Victoria Abril éprouvée dans Demain nous appartient

Grande nouvelle : Victoria Abril débarque prochainement dans Demain nous appartient. La comédienne de 62 ans donnera ainsi la réplique à Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur ou encore Ariane Séguillon. Elle incarnera Rebecca Flores, qu'elle présente dans les colonnes de Télé 7 Jours comme "une diva sur le déclin qui revient en France pour récupérer, coûte que coûte, sa fille Raphaëlle", campée par Jennifer Lauret et qu'elle a abandonnée il y a trente ans "pour de bonnes et de mauvaises raisons".

Victoria Abril a signé pour vingt épisodes dans la série à succès de TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à son arrivée à Sète, le rythme de tournage a été plus qu'intense ! "C'est vrai qu'on va cinq fois plus vite que pour une autre série. J'ai tourné vingt épisodes en quatre semaines et j'ai cru mourir de fatigue, physique et mentale, avoue-t-elle. Cela représente soixante heures de travail par semaine, soixante pages de dialogue à mémoriser le week-end pour la semaine suivante..." Une allure folle que les comédiens de Demain nous appartient tiennent à l'année ! "Je tire mon chapeau aux équipes. Je ne sais pas comment ils font pour tenir cette cadence depuis quatre ans, lance Victoria Abril, qui a quitté la série Clem. 250 épisodes par an, vous vous rendez compte ? C'est de la folie !"

Malgré le rythme effréné, l'actrice et chanteuse espagnole "n'a pas hésité une seconde" à accepter la proposition des producteurs. "Fin juin, j'ai arrêté ce que je faisais en Espagne pour me consacrer corps et âme à la création de Rebecca Flores. Je suis sa première fan, j'aime tout chez elle : sa liberté, sa fraternité, ses principes...", assure-t-elle. D'ailleurs, Victoria Abril éprouve "plus que de la sympathie, de l'admiration" pour ce personnage. "Elle est tout et son contraire, la pluie et le soleil en même temps. Maintenant que le tournage est terminé, j'ai un coup de blues carabiné. Rebecca me manque atrocement, confesse-t-elle. J'espère que le public va l'apprécier et réclamer son retour." Des confidences qui laissent alors la porte ouverte à d'autres possibles épisodes avec Rebecca Flores à l'avenir... Affaire à suivre !

L'interview de Victoria Abril est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques.