"J'ai entendu des coups..." : Mel B victime de violences conjugales, sa fille fait d'effroyables révélations

Elle a été mariée pendant dix ans à un homme qu'elle ne reconnaît plus. Séparée de Stephen Belafonte depuis 2017, Mel B a toujours assuré que son partenaire avait abusé d'elle, émotionnellement et physiquement, quand ils étaient encore en couple. Si lui dément la moindre de ces accusations, l'ancienne membre des Spice Girls peut compter sur le soutien de sa fille Phoenix, issue de son précédent mariage avec Jimmy Gulzar. Désormais âgée de 22 ans, la jeune femme a effectivement apporté un témoignage glaçant dans les colonnes du journal britannique The Sun.

Maman criait : 'Arrête, laisse-moi !'

Mel B ne s'en rappelle sans doute pas, à cause de ses symptômes post-traumatiques, mais sa fille Phoenix a assisté à certaines scènes d'une violence inouïe. "Je me suis déjà faufilée hors de ma chambre pour regarder par un trou dans les escaliers, juste pour vérifier que maman allait bien, se souvient-elle, notamment. Puis je suis retournée dans ma chambre, deux étages en dessous. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu encore plus de cris. Maman criait : 'Arrête, laisse-moi !' Puis j'ai entendu des coups. Je suis remontée et j'ai vu Stephen avec son pantalon baissé et ma mère sur le canapé. Je me suis figée. Je savais que je ne pouvais rien faire..."

Phoenix Brown fêtera ses 23 ans au moins de février 2022 mais elle était, à l'époque, "trop effrayée, trop jeune et sans espoir". Elle retournait alors dans son lit, "terrifiée", et regardait dans le vide. Nul doute que la jeune femme a reçu l'autorisation de sa maman, avant d'évoquer publiquement ces horrifiantes confessions. Mel B a elle-même participé, très récemment, au nouveau clip de Fabio d'Andrea, pour le titre Love Should Not Hurt - "L'amour ne devrait pas faire mal" - dans lequel elle incarne une femme battue par son époux... pour lutter encore un peu plus contre les violences conjugales.

Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, vous pouvez composer le 3919 depuis un fixe ou mobile. Cet appel, anonyme, ne figure pas sur les factures de téléphone.