"J'ai failli mourir" : Elodie Gossuin sauvée par une autre Miss France d'un horrible accident

Elodie Gossuin a bien failli ne pas retrouver ses proches, à l'issue de son voyage à Tahiti en 2010. Notre belle Miss France 2001 a en effet frôlé la mort. Mais, grâce à une autre reine de beauté, elle s'en est sorti seine et sauve. Une histoire qu'elle avait racontée à l'occasion d'une interview pour TV Mag.

En janvier 2010, Elodie Gossuin a laissé derrière elle son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants Jules et Rose (alors âgés de 2 ans) afin de s'envoler pour Tahiti. Mais la divine blonde de 42 ans n'a pas fait ses bagages pour passer des vacances en solo. C'est à l'occasion de l'élection de Mister France 2010 qu'elle s'est éloignée des siens durant un petit temps. Elle a en effet été choisie pour faire partie du jury et ainsi désigner le grand gagnant (Anthony Garcia, qui représentait la Côte d'Azur).

Mais, avant d'endosser son rôle de jurée, Elodie Gossuin a pris du bon temps à Tahiti. Elle a en effet profité d'une balade en bateau avec d'autres personnes. Et là, un drame est survenu. "J'ai failli mourir. Nous étions au large pour nager avec les requins quand j'ai failli être écrasée entre deux bateaux", avait-elle confié à l'époque à TV Mag. Fort heureusement, elle a pu compter sur le courage et la réactivité d'une ancienne Miss France, qui est plus que jamais sous le feu des projecteurs aujourd'hui. C'est la digne remplaçante de Sylvie Tellier, Cindy Fabre (Miss France 2005), qui lui a permis d'éviter le pire. "C'est Cindy Fabre qui m'a sauvée", a-t-elle conclu. Elle a donc fait son retour en France auprès des siens seine et sauve fort heureusement. Et nul doute qu'elle n'oubliera jamais que c'est grâce à Cindy Fabre.

Grosse frayeur pour une autre Miss

Elodie Gossuin n'est pas la seule Miss qui a cru mourir lors d'un voyage. En juillet dernier, Delphine Wespiser (Miss France 2012) a révélé qu'elle avait passé des vacances cauchemardesques avec son ex-compagnon Roger, à Hawaï. Les faits se sont déroulés il y a trois ans alors qu'ils se trouvaient... sur un bateau (un moyen de transport maudit pour les Miss ?) pour voir les dauphins. "On voit que le skipper commence à devenir tout blanc. Il ne veut pas trop nous dire. Ensuite il dit aux autres personnes ce qu'il se passe. Et tous les couples sur le bateau se mettent à pleurer", avait-elle raconté. Les anciens tourtereaux ont donc cherché à comprendre ce qu'il se passait. "Il y a une alerte missile, il faut vraiment tous qu'on rentre. Tout le monde commence à appeler ses parents en pleurant. Moi je n'avais pas de 4G donc j'ai demandé le portable de quelqu'un. Et elle ne voulait pas me le donner", a-t-elle poursuivi. Plus de peur que de mal finalement. C'était simplement un "gars en Corée du Nord qui a appuyé sur un mauvais bouton". Une fausse alerte donc.