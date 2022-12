Elodie Gossuin, son mari ose une déclaration très hot en public : "J'ai toujours chaud avec toi..."

C'est plein d'angoisses

Si elle profite de ces quelques instants avec les siens, c'est parce qu'Elodie Gossuin passe un peu moins de temps en famille depuis la rentrée scolaire. Ses deux aînés Rose et Jules, 15 ans, viennent d'entrer au lycée et les plus jeunes, Léonard et Joséphine, 9 ans, prennent de plus en plus d'indépendance. "C'est une vraie claque, expliquait-elle à Purepeople. Et puis c'est plein d'angoisses. Je le vois bien. Petits, il y a des soucis mais tu sais où ils sont et tu peux les garder dans tes bras. Mais l'adolescence, avec tes enfants qui grandissent, qui commencent à sortir, à voir des copains et à parler d'histoires d'amour, tu sais qu'il va y avoir des moments très difficiles à gérer et je les redoute déjà." Ils ont, heureusement, un beau modèle de couple parfait - ou presque ! - à la maison...