"J'ai frôlé l'hospitalisation" : Roxane (Le Meilleur Pâtissier) enceinte et alitée

Roxane se souviendra de cette grossesse pendant longtemps. Après avoir vécu des débuts compliqués, l'ancienne candidate du Meilleur Pâtissier (2015) a eu un coup de massue lors d'un rendez-vous à l'hôpital comme elle l'a confié en story Instagram, le 7 octobre 2021.

Le terme approche pour la jeune femme qui est déjà l'heureuse maman de Mathys et Louane. Elle en est au début de son huitième mois de grossesse. Jeudi, elle avait donc rendez-vous avec son mari Loïc à l'hôpital pour une échographie de contrôle. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Roxane. "Le contre-coup a été assez rude hier soir et surtout l'inquiétude a été grande pour bébé. Mais je vous jure, mon homme est parfait. Il a trouvé les mots et les solutions pour que je vive cette épreuve du mieux possible", a-t-elle tout d'abord écrit en story Instagram.

Roxane a ensuite expliqué, qu'alors qu'elle "pétait la forme", elle a découvert qu'elle risquait d'accoucher prématurément. "A l'échographie de contrôle, on s'est rendu compte que mon col était beaucoup trop raccourci. Bébé s'est retourné très très tôt et il est très très bas. De ce fait, sa tête appuie sur mon col et le raccourci dangereusement. J'ai frôlé l'hospitalisation", a poursuivi la future maman. Afin de ne pas donner naissance à son petit garçon beaucoup plus tôt que prévu, la pâtissière qui fait le show sur YouTube doit impérativement se ménager. Un coup dur pour elle qui n'a pas pour habitude de rester sans rien faire.

"Mais pour bébé, mon coeur de maman est prêt à tout. J'ai le droit aux petits déplacements en voiture et à trente minutes de marche par jour. Sinon pour le reste de la journée, c'est position assise ou allongée", a conclu Roxane qui espère que son bébé ne pointera pas le bout de son nez avant au moins quatre semaines. Dans un mois en effet, on ne parlera plus de prématurité.

C'est en mai dernier que l'ex-candidate de M6 a révélé qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Un immense bonheur pour Loïc et elle qui ont passé bien des épreuves avant cela. Dans une vidéo YouTube, Roxane s'était confiée sur leur douloureux combat pour avoir un nouveau bébé.