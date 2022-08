"J'ai perdu la moitié de mes amis" : la compagne de Camille Lacourt fait le bilan de sa vie de maman, au bout d'un an

Bam ça envoie du lourd

"Alors quand on ne me connaît pas et que l'on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis maman au foyer. Bam ça envoie du lourd. J'impose le respect direct. On sera toujours incomplète, cette femme parfaite qui coche toutes les cases, je ne l'ai jamais rencontrée. Jamais. La meilleure version de nous-mêmes, c'est celle où l'on se serre les coudes mesdames", a-t-elle conclu.