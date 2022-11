"J'ai pris énormément de poids" : Rachel Legrain-Trapani, ses craquages secrets lors de sa 1ère grossesse (EXCLU)

Reine de beauté, comédienne, animatrice et influenceuse... Rachel Legrain-Trapani a plus d'une corde à son arc ! Mais l'activité qui lui prend le plus d'énergie, c'est sans doute son rôle de maman. L'ancienne Miss France 2007, Miss Picardie 2006, a effectivement eu deux garçons de deux pères différents. Elle a accueilli son aîné, Gianni, il y a huit ans, avec le footballeur Aurélien Capoue. Andrea, son petit dernier, fruit de sa relation avec Valentin Léonard, a rejoint cette jolie famille recomposée en juillet 2020. Pour autant, elle l'avoue sans détour, la jeune femme a vécu des grossesses radicalement différentes.

L'accouchement s'est très très mal passé

"La première... j'avais peur de tout, se souvient Rachel Legrain-Trapani auprès de Purepeople. Donc je faisais très peu d'activités sportives. J'ai pris énormément de poids, j'ai pris 30kg. L'accouchement s'est très très mal passé. J'ai eu un accouchement en urgence. J'ai été hospitalisée trois mois après parce que j'ai eu des graves problèmes de dos. Andrea, c'était complètement différent. J'étais dans un mood plus tranquille. Je pense que j'étais beaucoup plus zen donc j'avais un enfant beaucoup plus zen."

J'avais envie de frites et de kebabs

Quand elle était enceinte, Rachel Legrain-Trapani avait une règle : ne pas se restreindre en terme d'envie.s Ce qui a donné lieu à quelques scènes loufoques - et a laissé la porte ouverte à ces quelques kilos rapidement disparus. "J'avais envie de frites et de kebabs, raconte-t-elle avec malice. Et de piment aussi. Je mettais du Tabasco de partout. Quand j'étais enceinte de Gianni, je disais à mon ex-mari 'Bon écoute, je vais faire les courses'. Je faisais quelques petites courses et je m'arrêtais au KFC, je prenais le gros bucket comme ça, j'ouvrais les portes de la voiture pour pas que ça sente le KFC, je mangeais, je jetais tout et je revenais vers 15h30. Et là je disais 'Bon, c'est l'heure du goûter' et je me faisais des tartines au Nutella." Quand l'appétit va, tout va...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.