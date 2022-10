"J'ai trop tiré sur la corde" : Denitsa Ikonomova opérée, elle se dévoile sur son lit d'hôpital

Une phrase et un traitement qui laissent penser à une rupture des ligaments croisés, une blessure grave qui se produit régulièrement dans le monde du sport... mais qui met surtout très longtemps à se soigner ! Cependant, la jeune femme rassure ses fans : chaque engagement, elle tient à le tenir. "Ne vous inquiétez pas, on ne se lâche pas: je serai présente à tous mes stages et spectacles avec Dpendanse [sa compagnie de danse, ndlr] , sans compter les surprises à venir... Une autre épreuve de la vie qui me rendra encore plus forte !", promet-elle.

Soutenue par son complice François Alu, son grand ami François-Xavier Demaison ou les sportifs Ladji Doucouré et Samir Aït Said, qui ont aimé leur post, elle a également reçu des messages de ses collègues de Danse avec les Stars. Christophe Licata, malade la semaine dernière, lui a laissé un joli mot, "la meilleure", tout comme son ancien partenaire Laurent Maistret, qui lui a souhaité "courage" et qui lui a rappelé de bien "faire sa rééducation". On espère d'ailleurs qu'elle va y penser : après le prime de Danse avec les Stars, elle avait promis que ce duo avec François Alu, finalement avorté, arriverait un jour ou l'autre. Et ses fans l'attendent de pied ferme !