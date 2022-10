Danse avec les stars : François Alu s'enflamme et fait une déclaration à Denitsa Ikonomova, malgré la mise au point

Le 7 octobre 2022, François Alu et Chris Marques se sont légèrement écharpés concernant la prestation de Carla Lazzari et Pierre Mauduy sur le plateau de Danse avec les stars. Après avoir réalisé une valse, le couple de danseurs a reçu les avis des coachs à propos de leur chorégraphie. Après une remarque de Chris Marques sur les pieds parfois mal positionnés de la candidate, François Alu a ensuite recadré le chorégraphe franco-portugais concernant son évaluation.

Une très grande danseuse...

"Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Chris, on attaque avec le talon dans une valse et là, il y a plein de moments où les pieds étaient plats. Et ça je l'ai appris d'une très grande danseuse ici, l'année dernière, Denitsa", a souligné François Alu, adressant ainsi une jolie déclaration à son ancienne acolyte Denitsa. "Laisse moi finir avant de crier s'il te plait ! Tu feras le grizzly plus tard Chris", ajoute le danseur étoile, amusé par les cris de Chris, qu'il compare volontiers à ceux d'un ours sauvage.

Sur Twitter, de nombreux internautes ont remarqué les mots doux de François Alu à Denitsa Ikonomova. "François Alu qui parle de la grande danseuse qu'est Denitsa. Alors ça, c'est oui", "En fait François il est revenu cette année pour venger Denitsa, c'est pour ça qu'il casse tout le monde", "Venant de François, c'est beau", ont ainsi commenté plusieurs téléspectateurs.