Denitsa Ikonomova toujours blessée : "Très très triste", elle donne des nouvelles un peu pessimistes

La jolie et talentueuse Denitsa Ikonomova a fait son come-back sur le plateau de Danse avec les stars présenté par Camille Combal ce vendredi 21 octobre sur TF1. Les fidèles téléspectateurs ont pu la découvrir en tant que "juge mystère". "C'était génial de revoir tout le monde, ressentir cette même énergie, c'est indescriptible, parce que ça fait 10 ans que DALS c'est ma famille. Et quitter le foyer familial n'est pas facile. On se sent nostalgique, mais les retrouvailles sont encore plus belles", a confié la jeune femme de 35 ans dans une story questions-réponses sur Instagram ce samedi 22 octobre.

Je suis très très triste

Mais alors que la danseuse devait danser avec son partenaire François Alu, elle a vite déchanté durant les répétitions. En effet, Denitsa Ikonomova s'est blessée au genou. Une grosse désillusion pour la jeune femme qui l'a fait savoir à ses abonnés sur Instagram : "C'est vrai que j'aurais adoré faire mon retour sur DALS en dansant. Je me rappelle l'année dernière, tout le monde voulait qu'on fasse une danse avec François et on s'est dit cette année : 'Vas-y, on le fait !'". Elle en a profité pour donner des nouvelles de sa blessure : "On va voir si c'est très très très grave. En tout cas, pour l'instant je ne peux pas danser et je suis très très triste. Je pense que ça s'est un peu ressenti hier sur le prime, parce que je n'étais pas à 100% moi-même, la joyeuse Denitsa que tout le monde connaît et est habitué à voir", a-t-elle livré. "Mais ça va aller ! On ne lâche rien ! En tout cas, je vais tout faire pour revenir en pleine forme !"

Malgré ce triste épisode, Denitsa Ikonomova a toutefois rassuré ses fans en leur annonçant cette bonne nouvelle : elle fera partie de la troupe de D'pendanse avec ses camarades de DALS Katrina Patchett, Maxime Dereymez et Christian Millette en 2023. "Évidemment que je serai là avec les D'pendanse. Je ne vous lâche pas. Je ne lâche pas mes amis. Vous allez me voir, ne vous inquiétez pas", a-t-elle dévoilé tel une guerrière ! En attendant, on souhaite un bon rétablissement à Denitsa Ikonomova !