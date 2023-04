"J'approche de la cinquantaine et..." : Julie Andrieu évoque le mal dont elle souffre

À 49 ans, Julie Andrieu est plus investie que jamais dans son métier. Passionnée de cuisine, elle a présenté plusieurs émissions cultes autour de la gastronomie le petit format Julie cuisine, diffusé sur TF1 de 2004 à 2005, mais aussi Fourchettes et sacs à dos sur France 5 ainsi que Côté cuisine et Les carnets de Julie sur France 3. En 2009, elle devient également chroniqueuse culinaire dans l'émission C à vous, où elle réalise chaque soir une petite recette. Mais Julie Andrieu est aussi écrivaine. Le mardi 11 avril 2023, elle était d'ailleurs l'invité de Anne-Élisabeth Lemoine, pour faire la promotion de son nouvel ouvrage intitulé Pasta, paru le 22 mars 2023 aux éditions Marabout.

Pour l'occasion, la présentatrice a montré quelques images de la toute nouvelle émission de Julie Andrieu baptisée Les potagers de Julie et diffusée sur France 3 depuis septembre 2022. Sur le court extrait passé en plateau, on peut apercevoir la maman de Hadrien (né en 2012) et Gaïa (née en 2015) en souffrance au milieu d'un jardin. "Je suis pas sûre d'avoir une aubergine, mais je suis sûre d'avoir un lumbago !", peut-on l'entendre dire au moment où elle pose un seau rempli de terre au sol. Amusée par cette séquence, Julie Andrieu a avoué avoir un problème de dos depuis quelques années maintenant. "J'ai un peu mal au dos, bah oui, j'approche de la cinquantaine, et le potager, c'est un peu rude pour ceux qui souffrent du dos", explique en riant celle qui était auparavant très ronde.

On rentre dans une autre catégorie

"Je n'ai pas l'habitude, jusque là mon métier consistait à boire des coups et manger du saucisson sur les marchés. Là on rentre dans une autre catégorie", affirme ensuite l'épouse du docteur Stéphane Delajoux, toujours dans le même extrait, en s'agenouillant difficilement face à son interlocutrice.

Malgré tout, l'ex compagne du photographe Jean-Marie Périer compte bien persévérer dans son apprentissage de la terre. "Il y a un plaisir, une émotion puis une satisfaction à voir pousser vos petites graines que vous avez semé... Moi j'y connaissais franchement pas grand-chose voire rien. Je suis au contact des producteurs mais finalement c'est très furtif tout ça. Là il a fallu apprendre vraiment", a-t-elle expliqué avec passion. Nul doute qu'un tel enthousiasme devrait avoir raison d'un simple lumbago !