"J'aurais pu changer de mec..." : Mélanie Thierry évoque le couple qu'elle forme avec Raphaël

Après son rôle époustouflant dans la série En Thérapie, Mélanie Thierry opère un nouveau virage à 190° dans la comédie musicale, Tralala, en salles le 6 octobre 2021. La comédienne interprète, dans ce nouveau projet signé par les frères Larrieu, la femme de Paul, disparu qui réapparait sous les traits d'un chanteur de rue - incarné par Mathieu Amalric. Sur petits ou grands écrans, l'actrice ne cesse de surprendre les spectateurs et pour cause... c'est le fruit d'une stratégie mise en place par ses équipes.

"Il y avait déjà des personnages merveilleux et des metteurs en scène fantastiques, mais c'était hasardeux, explique-t-elle, à Madame Figaro, à propos de sa filmographie. La continuité n'était pas juste..., j'avais le sentiment de travailler un peu laborieusement, par besoin de me sentir active. Je voulais changer. Cela faisait si longtemps que je faisais ce métier. Je tournais en rond. J'aurais pu choisir de changer de mec, j'ai choisi de changer d'agent."

Le nouvel homme qui travaille dans son ombre ? Grégory Weill, qui a un peu forcée Mélanie Thierry à refuser des premiers rôles, à devenir plus sélective. "Cela demande un peu de courage, cela exige de patienter, de ne pas être forcément au premier plan, mais de faire en sorte que le personnage soit beau et d'être fier du film, précise-t-elle. Pas immédiatement. Il y a eu un peu de découragement. Je suis quelqu'un d'assez cadenassé. Dès que j'ai le sentiment de me déverrouiller, je fais un pas en arrière."

On a grandi ensemble, on s'est épaulés mutuellement, et on est toujours heureux ensemble

Bien sûr, côté coeur, Mélanie Thierry évolue toujours auprès de Raphaël, le père de ses deux enfants - deux garçons, nés en 2008 et en 2013 -, qu'elle aime depuis qu'elle a 19 ans. Et si la question de la fidélité revient souvent sur le tapis, ces deux-là ont bel et bien juré de s'aimer pour le restant de leurs jours. "J'ai vécu autant de temps avec lui qu'avec mes parents, relève-t-elle. On a grandi ensemble, on s'est épaulés mutuellement, et on est toujours heureux ensemble. On rit et notre vie quotidienne est sans lourdeur. Ce à quoi je voulais à tout prix échapper quand j'étais enfant, je l'ai trouvé dans ma vie de couple, mais aussi en exerçant mon métier..."

Retrouvez l'interview complète de Mélanie Thierry dans le magazine Madame Figaro, édition du 1er octobre 2021.