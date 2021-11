"J'avoue, j'ai été désagréable" : Laurent Ruquier, agacé par un homme, s'explique et s'excuse !

Quand vous êtes connus, il est quasi inévitable d'être sollicité en permanence. Laurent Ruquier, qui devait voir la comédie musicale Les Producteurs d'Alexis Michalik, aurait aimé passer un moment tranquille mais l'un des spectateurs - en l'occurrence, co-producteur - avait plutôt envie de lui faire la causette...

Dans l'émission du 29 novembre des Grosses Têtes de RTL, Laurent Ruquier discutait avec son chroniqueur Sébastien Thoen qui était un peu fâché. Ce dernier a expliqué avoir participé à un enregistrement des Enfants de la télé, autre émission animée par le chef de bande, et qu'il avait prévenu tout son entourage mais qu'il s'était trompé sur la date de diffusion. L'occasion pour Laurent Ruquier de rebondir avec une autre anecdote... "Vendredi dernier, j'ai fait trois enregistrements des Enfants de la télé en une après-midi (...) Moi, après, je suis un peu épuisé, la semaine vient de se terminer, et je dois aller voir, pour le plaisir et pour l'émission du samedi soir [On est en direct sur France 2, NDLR] la très bonne comédie musicale Les Producteurs au théâtre de Paris, à 20h pile", a-t-il d'abord contextualisé.

Et Laurent Ruquier d'expliquer ensuite être tombé nez à nez avec un homme qui ne l'a plus lâché. "Donc moto-taxi, le bordel, à peine si j'ai le temps de m'enfiler des coquillettes et là je me retrouve au théâtre. Et il y a un des producteurs, ils sont nombreux manifestement, qui me dit : 'Asseyez-vous ici, je vais m'assoir à côté de vous.' Je me dis 'Oh putain...' Et là je m'assois, et j'ai fait mon Thoen, j'avoue j'ai été désagréable.. Et je tiens encore à m'excuser, à me faire pardonner auprès de lui", a-t-il ajouté. Laurent Ruquier a admis que ce soir-là il était "fatigué" et qu'il n'avait "pas envie de parler" mais juste voir le spectacle. "A la 3e question, j'en peux plus, et là j'ai été désagréable, j'ai dit : 'Ecoutez monsieur je suis pas venu pour faire une interview, j'attends qu'une chose c'est que le spectacle commence", a-t-il ajouté.

Malgré cette petite mésaventure pas bien méchante, Laurent Ruquier a "adoré" le spectacle et a incité les auditeurs à aller applaudir Les Producteurs.