"J'étais mortifiée" : L'ex d'une figure royale évoque les coulisses de leur mariage, tension palpable

Pour préparer un mariage, il faut avoir le coeur bien accroché et les nerfs solides. Organiser une cérémonie demande beaucoup d'implication, d'intérêt, de temps et de patience mais aussi d'aplomb. Difficile d'être le centre de l'attention quand on ne désire pas forcément attirer toute la lumière ou que l'on n'en a pas l'habitude. Cette situation, Autumn Kelly l'a vécue. La Canadienne de 44 ans a été mariée à Peter Phillips, fils de la princesse Anne, elle-même fille de la reine Elizabeth II. Si le jour J n'a pas été aussi grandiose que pour le mariage de Kate Middleton et du prince William, ou celui de Meghan Markle avec le prince Harry, la pression n'en était pas moins au maximum.

Interviewée par Hello Magazine, Autumn Kelly a évoqué les coulisses de son mariage avec le père de ses filles, Savannah (12 ans) et Isla (10 ans), dont elle a divorcé récemment. Tout s'est très bien déroulé, mais intérieurement, l'heureuse élue était déboussolée à l'époque : "J'étais mortifiée à l'idée de remonter toute l'allée". Fort heureusement, la mariée n'a pas déguerpi en courant : "Quand je suis arrivée en haut des escaliers et que j'ai vu tous nos amis et nos familles à nos côtés pour nous accompagner, la peur s'est envolée et j'ai pu profiter." Dommage que le mariage n'ait pas duré.

Divorce à la clé

Après douze ans de bonheur à priori sans nuage, Autumn et Peter Phillips annonçaient finalement leur intention de divorcer en 2020, la "meilleure marche à suivre pour préserver leurs deux enfants et une amitié durable" comme ils l'avaient fait savoir dans un communiqué officiel. Ensemble, le couple a donc eu deux filles, Savannah et Isla, dont le bonheur passe avant tout pour les parents. Le divorce fut finalement prononcé en juin 2021.

Chacun a refait sa vie depuis. Autumn a retrouvé l'amour dans les bras de Donald Mulryan, homme d'affaires irlandais à l'origine de la création de la société de construction Rockwell. Peter Phillips n'est pas en reste. Peu de temps après sa séparation d'avec la mère de ses filles, il aurait jeté son dévolu sur Lindsay Wallace, femme qu'il a eu l'occasion de présenter à sa grand-mère Elizabeth II lors d'une partie de chasse en famille. La reine l'aurait même validée puisque Lindsay était présente lors du dernier jubilé. Une histoire qui, contrairement à d'autres, ne finit donc pas en règlement de comptes.