"J'étais un second choix" : Sophie Davant a failli ne jamais présenter Affaire conclue, un autre célèbre animateur pressenti

C'est un succès qui ne peut pas être nié... Chaque jour, l'émission Affaire conclue, diffusée sur France 2, rassemble des milliers de téléspectateurs. Aux commandes de ce rendez-vous très apprécié des Français : Sophie Davant. Depuis maintenant six ans, la compagne de William Leymergie permet en effet à d'honnêtes citoyens de faire estimer puis vendre les objets qui dorment chez eux. Mais saviez-vous que la jolie blonde a failli ne jamais présenter ce programme ?

En effet, la production s'était au départ tournée vers un célèbre animateur spécialisé dans le domaine de l'art et de l'Histoire : Stéphane Bern. Heureusement pour l'animatrice, celui que l'on surnomme aujourd'hui Monsieur Patrimoine a rapidement décliné l'offre pour ne pas entrer en conflit avec son autre émission intitulée Secrets d'Histoire. Bien consciente de sa chance, Sophie Davant avait elle-même dévoilé cette information d'abord en 2017, puis en décembre 2020, dans les colonnes de Télé Câble Sat. "J'étais un second choix puisqu'elle (l'émission, ndlr) était destinée à Stéphane Bern, qui a refusé", révélait-elle alors. Soucieuse de ne pas entrer en conflit avec Stéphane Bern, la mère de Valentine Sled avait tout de même pris la précaution de le contacter pour lui demander confirmation quant à son refus.

Il a été très sensible à ma démarche

"Je lui ai demandé s'il avait bien refusé, car je ne voulais pas qu'il y ait de soucis entre nous. Il m'a confirmé que c'était le cas et a d'ailleurs été très sensible à ma démarche", expliquait-elle à nos confrères de Télé Loisirs en 2017, juste après avoir pris le fameux poste.

Aujourd'hui, Sophie Davant et son émission Affaire Conclue connaissent un grand succès. Par la même occasion, l'animatrice est devenue très proche de certains membres de son équipe d'acheteurs, dont Caroline Margeridon avec qui elle est en contact tous les jours ! Les deux femmes ont même pour habitude de partir en vacances ensemble et songent à tourner une émission basée sur leur amitié. Un projet dont on ignore tout, jusqu'à savoir s'il verra le jour ou non...