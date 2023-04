"J'y pense la nuit..." : Sidonie Bonnec évoque sa charge mentale et le partage des tâches dans son couple

Après son parcours sur RTL, Sidonie Bonnec présente aujourd'hui l'émission Minute Papillon sur France Bleu et ce, depuis 2020. Du côté de la télévision, elle a animé Choc, l'émission de 2005 à 2007 sur NT1, mais aussi Enquêtes criminelles, le magazine des faits divers, de 2008 à 2015 sur W9 puis Au coeur de l'étrange, de 2012 à 2015 sur W9 et enfin Les Maternelles de 2015 à 2016 sur France 5. Depuis 2017, elle est aux côtés d'Olivier Minne pour présenter l'émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Ce mercredi 5 avril 2023, un nouveau numéro de ce programme est d'ailleurs diffusé.

Pour l'occasion, intéressons-nous d'un peu plus près à la vie privée de la jolie blonde. Lorsqu'elle est chez elle, Sidonie Bonnec est maman de deux enfants : une fille prénommée Bonnie-Rose (née en août 2014) et un petit garçon prénommé Timothée (né en octobre 2018). En tant que femme moderne, elle met un véritable point d'honneur à enseigner le partage et l'indépendance à sa progéniture. "Je leur apprends à savourer l'instant présent, parce que la vie, c'est maintenant. Et je fais en sorte qu'ils soient dégourdis, tous les deux. Mon fils sait déjà faire son lit, ranger ses affaires, lancer une machine et il sait même préparer le petit déjeuner", a-t-elle récemment confié à nos confrères de Voici.

Il y a plein de choses que je gère

En couple avec le réalisateur et producteur Jérôme Korkikian depuis 2009, Sidonie Bonnec tient à donner un bon exemple à ses enfants. Aussi, elle exige un partage des tâches quotidiennes. "La société a changé, les femmes travaillent, elles ne peuvent plus prendre en charge 80% des tâches ménagères. Dans mon couple, le partage est plus équitable que ça, mais je réalise qu'il y a plein de choses que je gère moi, des trucs auxquels je pense la nuit...", a-t-elle expliqué avant de préciser avec humour : "Il m'arrive quand même de chercher un ORL sur Doctolib à 5 heures du matin !"

En attendant que ses deux enfants soient assez grands pour mettre régulièrement la main à la pâte, Sidonie Bonnec et son compagnon partagent le plus de moments possibles avec leurs enfants. Chaque été, ils s'exilent en Bretagne, dans la ville de Dinard plus précisément, lieu pour lequel l'animatrice voue un amour inconditionnel.