"Je bois beaucoup trop" : Camille Lellouche cash sur son rapport passé avec l'alcool, confidences inédites

Si Camille Lellouche connaît aujourd'hui beaucoup de succès grâce à ses talents de chanteuse et de comédienne, son début de carrière n'a pas été si évident que cela. Car si elle était au départ nourrie d'espoir lorsqu'elle montait les mythiques marches du Festival de Cannes en 2013 après avoir été repérée par la réalisatrice Rebecca Zlotowski pour jouer dans son film Grand Central, elle se retrouvait rapidement, à nouveau, à servir des clients dans un bar.

Une situation difficile à vivre pour l'artiste qui, à ce moment-là, s'est notamment réfugiée dans l'alcool, comme elle l'a confié ce dimanche 1er janvier 2023 dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. "Je sors beaucoup trop. Je chante dans des pianos-bars, mais surtout, je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse", a-t-elle raconté, en se remémorant cette période douloureuse de sa vie. "Je le dis très clairement, je n'ai aucun problème avec ça", a-t-elle ajouté, afin de mettre en avant sa franchise sur ce sujet.

Je suis très fière de lui

"Du coup, je n'arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer, donc je m'endette et, un jour, ma mère l'a senti. Elle a sonné à six heures du matin, elle a vu l'appartement et elle a dit : 'Tu vas rendre l'appartement et tu vas revenir à la maison", a-t-elle également détaillé face à Frédéric Lopez et ses invités, avant de verser quelques larmes en visionnant une vidéo de son frère Maxime, qui lui a été d'une grande d'aide à l'époque pour aller de l'avant. "Il est chef cuisinier et je suis très fière de lui", a-t-elle notamment réagi, avec beaucoup d'émotions.

A noter qu'aujourd'hui, si tout va mieux dans sa carrière professionnelle, elle est également épanouie en tant que maman. Car le 9 octobre dernier, elle donnait naissance à son premier enfant : une adorable fille prénommée Alma. En revanche, elle a tenu à garder secrète l'identité du papa, qu'elle qualifiait d'"incroyable" dans sa story Instagram cet été.