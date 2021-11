"Je détesterais ça" : Florent Pagny rassuré que sa femme Azucena ne soit pas une "groupie"

Ils s'aiment depuis 1993. Très amoureux d' d'Azucena Caamaño, Florent Pagny a dévoilé la plus grande qualité de celle-ci auprès des journalistes du magazine Homme Deluxe : ne pas être une "groupie" ! En pleine promotion de son nouvel album L'Avenir réalisé par son ami Calogero, il explique ainsi que sa femme ne s'est jamais considérée comme l'une de ses "fans". "Pas du tout et heureusement, confie l'interprète du titre Ma Liberté de penser. Elle n'est pas du tout groupie. Et je détesterais ça. C'est ma conseillère. Nous sommes une famille unie, fusionnelle avec ses enfants."

Le coach de The Voice a d'ailleurs rendu hommage à son épouse dans le titre Toi et moi qui est dédié à leur amour. Parents d'Aël (22 ans) brillante étudiante à la Parsons School of Design à New York et passionnée de photographie et d'Inca (25 ans) fan de street art très intéressé par la mécanique automobile, le couple est marié depuis 2006. De son côté, si elle n'est pas une "groupie" de son époux, celle que Florent surnomme tendrement "Azu" est "passionnée de plantes, de bien être" et a créé une gamme de produits cosmétiques naturels Rosazucena.

Très soudés depuis leur rencontre, Azucena avait croisé pour la première fois Florent Pagny qui était à l'époque brisé par sa rupture avec Vanessa Paradis. "Quand elle me rencontre, je suis au fond du fond. Je dors dans ma voiture. Avec Azucena, on est un couple karmique. Notre destin était de nous rencontrer et de nous accompagner pour justement revenir là où j'étais, du trou, et à me dépasser", avait-il commenté auprès de 20h30 Le dimanche (France 2).

Toujours très franche, la jolie brune sait d'ailleurs comment motiver mais aussi recadrer son époux. Il confiait d'ailleurs auprès de C à Vous (France 5), en octobre 2019 : "C'est ma meilleure conseillère. Elle ne me laisse rien passer. D'abord, elle n'est surtout pas fan, ni groupie, donc elle ne pardonne pas. Il y a des moments où... Oui, elle me recadre. Mais bon, c'est ma femme ! J'avais besoin de ça".