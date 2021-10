"Mes parents étaient consternés" : ses enfants privés d'anniversaire, Florent Pagny explique pourquoi

Voilà une nouvelle inattendue qui va réjouir les fans de Florent Pagny : il revient vivre en France ! Le chanteur, devenu résident fiscal portugais tout en gardant une maison en Patagonie et un domicile dans l'Hexagone veut finir ses vieux jours chez nous. Alors qu'il va fêter ses 60 ans en novembre prochain - un anniversaire qu'il fera sur scène en tournée dans tout le pays - soufflera-t-il ses bougies en famille ? Le coach de The Voice n'est pas très fan de la chose...

Interrogé conjointement avec sa femme Azucena, Florent Pagny a répondu franchement : "Je n'aime pas fêter mon anniversaire. Démarrer ma tournée le 6 novembre est d'ailleurs un bon moyen de s'y soustraire (...) C'est quand même une borne, une balise. Même si je ne me sens pas comme un mec de 60 ans. Ni physiquement ni dans ma tête. Mais je sais que j'attaque mon dernier quart de vie et commence à songer à mieux profiter, à moins me charger de boulot."

Si l'interprète de Savoir aimer n'est donc pas encore certain de faire la fête avec ses proches pour franchir le cap de la soixantaine, il faut dire que cela ne surprendrait personne dans son entourage. "Nous sommes anti-anniversaires. Nos enfants n'ont même pas soufflé de bougies pour leurs un an !", a ainsi lâché Azucena. "Mes parents étaient consternés... Mais nous nous rattrapons par ailleurs, même si nous ne sommes pas très fêtes non plus (...) Tous ces trucs un peu traditionnels ne nous attirent pas. On ne les sacralise pas et on essaie d'y échapper", ajoute Florent Pagny, qui explique avoir déjà passé Noël ou le Nouvel An dans un avion ! On est curieux de savoir comment Inca (25 ans) et Aël (22 ans) ont vécu cela dans leur enfance...

Gala, édition du 28 octobre 2021.