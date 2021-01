Florent Pagny : Son ex Vanessa Paradis a failli gâcher son histoire d'amour avec sa femme

Avant Lenny Kravitz et Johnny Depp, Vanessa Paradis a été en couple avec Florent Pagny. La chanteuse n'avait que 15 ans lorsqu'elle a entamé en 1988 une idylle avec l'interprète, alors âgé de 26 ans. Le jeune couple a fini par se séparer après trois ans de relation et de vives critiques quant à leur différence d'âge. Une rupture dont l'interprète de Savoir aimer a mis du temps à se remettre, au point de compromettre sa romance avec celle qui deviendra la femme de sa vie par la suite.

Au cours d'une interview accordée au magazine Gala en 2019, Florent Pagny avait en effet confié le début peu glorieux de son histoire avec Azucena Caamaño, artiste peintre et ancien mannequin argentin qui partage sa vie depuis 26 ans. "Quand je la rencontre, je ne suis plus dans la lumière. Je suis même au fond du trou, on dit que je suis fini, le coach de The Voice s'était-il souvenu. D'ailleurs j'apprends par elle ce que l'on dit dans mon dos. Sur le moment, ça pique un peu les oreilles. On lui parle de Vanessa..."

Il faut dire que sa séparation d'avec l'interprète de Joe le taxi lui a brisé le coeur. "Elle est arrivée avec une telle beauté, il y avait de quoi être fasciné", avait-il expliqué dans Vivement dimanche, en 2019. Un envoûtement dont il avait déjà fait part dans un documentaire diffusé sur France 3 l'année précédente : "Me promener avec Vanessa, c'était un truc de fou. Elle zappait tout le monde. Elle arrivait quelque part, tu étais le porte-valise, tu n'étais même pas le mec. C'était juste elle qui rayonnait."

Un charisme si efficace que plusieurs amis de Florent Pagny ont préféré suivre Vanessa Paradis après leur rupture. De quoi enfoncer le chanteur, déjà en peine : "Ce n'était pas seulement une histoire qui s'arrêtait. Le plus troublant, c'est de voir que mes copains avaient plutôt choisi de la suivre que de rester avec moi. C'était presque plus ça qui me dérangeait, l'artiste s'était-il souvenu lors de son passage sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel. En plus, j'arrivais à un moment où, économiquement, c'était difficile et, autour de Vanessa, on lui expliquait qu'il ne fallait pas rester. 1992 n'a pas été une bonne année pour moi."

Ça fait dix-sept ans qu'on ne s'est ni croisé, ni parlé

C'est par amour que Florent Pagny a mis un terme à cette romance, laissant sa petite-amie partir aux Etats-Unis pour y poursuivre sa carrière, avec l'aide d'un certain Lenny Kravitz... En 1993, le Français a finalement rencontré Azucena Caamaño. Celle-ci a ignoré les rumeurs peu flatteuses au sujet du chanteur et fondé une famille avec lui avec la naissance d'Inca, puis d'Aël (en 1996 et 1999). Un couple solide, marié depuis 2006, qui partage sa vie entre la France et la Patagonie.

Depuis leur rupture, Florent Pagny et Vanessa Paradis ne se sont plus jamais parlé. Pourtant, le chanteur a bien essayé de renouer avec son ex-petite-amie, notamment en lui proposant de faire un duo : "Elle m'a répondu : 'Écoute, ça fait un peu Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.' Donc elle n'a pas voulu le faire (...). Moi je ne tourne pas forcément les pages. Là, en l'occurrence, c'est plutôt elle qui l'a tournée, avait-il expliqué à Marc-Olivier Fogiel. Ça fait dix-sept ans qu'on ne s'est ni croisé, ni parlé, ni quoi que ce soit. Mais bon, ça ne me manque pas, j'ai ma vie, tout va bien." De son côté, après sa séparation d'avec Johnny Depp, Vanessa Paradis a refait sa vie avec l'auteur et réalisateur Samuel Benchetrit. Le couple s'est marié en juin 2018.