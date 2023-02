"Je dirais Shakira" : la confession très surprenante de Gerard Piqué sur la mère de ses enfants

Mais jusqu'où ira la guerre médiatique qui oppose Shakira et Gerard Piqué ? Depuis le 4 juin 2022 et l'annonce de leur séparation, plus rien ne semble aller entre les deux célébrités, pourtant parents de deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Pour la Colombienne de 46 ans, les attaques passent principalement en chanson et dans son dernier titre, elle n'y est pas allée de main morte avec l'ancienne star du foot. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", lance-t-elle.

Des paroles qui ont rapidement fait réagir Gerard Piqué, qui n'a pas hésité à tourner l'attaque à son avantage en s'associant avec les marques citées par son ex. Une déferlante de piques qui n'est pas terminée puisque Shakira a profité de la Saint-Valentin pour reprendre les paroles de la chanson Kill Bill de SZA, pour le moins explicites... "Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment suis-je arrivée ici ?", fredonne la bomba latina sur la vidéo. Des relations particulièrement glaciales donc, mais visiblement, cela n'empêche pas l'ancien coéquipier de Lionel Messi de se montrer lucide.

Je pense aux abonnés Instagram et oui, je dirais Shakira pour cette raison

Invité par Ibai Llanos, un streamer espagnol très populaire, sur sa chaîne Twitch, Gerard Piqué s'est montré particulièrement loquace. Après avoir évoqué sa relation avec la jeune Clara Chia et l'importance qu'elle a dans sa vie désormais, le sportif a été interrogé par son interlocuteur afin de savoir qu'elle était la personne la plus célèbre dans ses contacts. La réponse de l'intéressé ne s'est pas faite attendre et elle pourrait en surprendre certains : "Je dirais Shakira, probablement, qui était ma partenaire. Je pense aux abonnés Instagram et oui, je dirais Shakira pour cette raison".

Si les relations sont compliquées entre Shakira et Gerard Piqué ces derniers mois, le barcelonais a fait preuve de franchise en désignant son ex. Le signe d'un apaisement des tensions à venir ?