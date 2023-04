"Je fais beaucoup de cochonneries" : Christophe Dechavanne, ses regrets face à une situation qui "l'effraie"

Dans son podcast, Dechavanne cherche copains, Christophe Dechavanne aime recevoir toute sorte d'invités afin de discuter avec eux pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. S'il a ressassé quelques souvenirs avec son ancien acolyte de Coucou c'est nous, Patrice Carmouze, il recevait récemment Louise Aubéry, fondatrice du podcast Inpower, afin d'évoquer des questions relatives au bien-être. Ce mardi 4 avril, c'est Lucas Scaltritti du podcast Super Green. L'occasion pour Christophe Dechavanne, que l'on retrouve ce samedi 8 avril dans Quelle époque ! aux côtés de Léa Salamé sur France 2, d'avouer quelques actes qu'il regrette concernant la protection de la planète, et avouer une de ses plus grandes peurs.

"Je fais beaucoup de cochonneries dans ma vie, comme tout le monde", admet l'ancien animateur de Ciel mon mardi. Il avoue ne pas être un modèle d'écologie mais s'il n'est pas aussi militant que son invité, Christophe Dechavanne se sent néanmoins plus que concerné par l'urgence écologique. "Mais c'est peut-être la seule chose qui m'effraie absolument", explique-t-il. Lucas Scaltritti lui demande alors s'il est inquiet. Ce à quoi il répond : "Ah totalement oui [...] Je suis pas inquiet, c'est plus que ça moi, c'est la seule chose depuis 20 ou 30 ans où je me dis voilà ça, c'est la chose dont l'humanité va souffrir absolument et d'un coup, et ça va être violent."

Ça va être violent

Christophe Dechavanne est conscient que le problème ne fait qu'empirer. "Et l'exponentialité qu'on voit entre 5 et 10 ans ce qui vient de se passer, qu'est ce que ça va donner dans les 5 ans prochains", estime-t-il avant de confier à la fin du podcast parler de ce sujet avec sa fille, notamment autour du sujet des achats d'iPhone un peu trop fréquents. S'il aime poser des questions à ses invités, il sait aussi y répondre comme lors de son passage dans le podcast de Louise Aubéry. L'occasion de révéler le grand train de vie d'une de ses consoeurs, ou encore son attirance pour les femmes plus grandes que lui.