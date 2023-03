Christophe Dechavanne marié à une femme d'1m78 : "J'ai jamais eu une fiancée plus petite que moi"

"Mon complexe s'est barré un peu avec la célébrité", explique Christophe Dechavanne au cours de son interview organisée avec Louise Aubéry, pour le podcast InPower. Le célèbre présentateur se confie avec la sincérité qu'on lui connaît et aborde notamment son rapport avec son physique, et plus précisément sa taille. En effet, le comparse de Léa Salamé dans Quelle Epoque ! ne cache pas le fait qu'il n'est pas aussi grand que la moyenne masculine, l'ex-trublion de TF1, père de trois enfants, mesure 1m72.

L'animateur avait avoué dans les colonnes de Télé-Loisirs avoir souffert de sa taille durant son enfance. Il avait confié par ailleurs que sa taille l'a empêché de concrétiser son rêve de devenir steward. Heureusement, Christophe Dechavanne est conscient que cela lui a permis d'exploser sur le petit écran : "Si j'avais été retenu, je n'aurais pas fait cette carrière." Gagnant en confiance en lui avec le temps et en faisant notamment du Vovinam Viet Vo Dao, un sport de combat, la star du PAF explique dans InPower avoir "compensé" pour faire face aux critiques et moqueries dans son enfance.

Là on n'est plus dans le complexe, on est dans le challenge

"Petit", Christophe Dechavanne n'a pas laissé cette caractéristique influer sur sa vie amoureuse. Ainsi, au micro de Louise Aubéry, il explique avoir transformé en force son physique face aux femmes. Il n'a jamais eu d'amoureuses plus petites, à part une fois dans sa vie. L'ex-compagnon d'Elena Foïs, soeur de l'actrice Marina Foïs, ajoute : "Je me suis marié avec une femme d'un mètre soixante-dix-huit [il s'agit de son ex-femme et ancien mannequin Stéphanie Long, ndlr]. Là on n'est plus dans le complexe, on est dans le challenge. Il m'est arrivé dans la vie d'être sur des sites de rencontres, quand il y a marqué je préfère les grands, (...) j'y vais direct parce que d'abord je trouve que c'est tout à fait anormal. On devrait avoir nos chances. L'échelle est haute mais c'est un challenge de plus." Celui qui assume le côté un peu macho de sa motivation estime qu'il ne faut pas se limiter à la taille pour trouver le grand amour.