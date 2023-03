"Saloperie !" : Christophe Dechavanne attaqué par Léa Salamé, il riposte

S'il est très difficile de percer dans le monde de la télévision, il semblerait que Christophe Dechavanne ait un ange gardien de taille. À ses débuts, l'animateur aurait ainsi reçu le soutien de Patrick Bruel qui était séduit par son humour et son talent. C'est ce qu'a confié l'acolyte de Léa Salamé dans l'émission Quelle Époque ! le 18 mars 2023.

Face au chanteur, l'ancien chroniqueur de Temps X est revenu sur ses débuts à Canal+ dans l'émission 7/9 de Michel Denisot (où il travaillait avec Alain Chabat). Par la suite, c'est en fait grâce à l'interprète du titre Qui a le droit que Christophe Dechavanne a pu faire la présentation de l'émission C'est encore mieux l'après-midi sur Antenne 2.

"C'est peut-être un peu grâce à cette truffe que j'ai fait de la télé parce que figurez-vous que Dominique Cantien qui m'a fait faire C'est encore mieux l'après-midi pour laquelle je suis parti de Canal où j'avais 5 minutes par semaine...", a expliqué Christophe Dechavanne. "Jusque maintenant il vous en veut", a plaisanté Léa Salamé en s'adressant à Michel Denisot - en pleine promotion du livre On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule (Éditions Plon). "Ah non au contraire !, a répondu Christophe Dechavanne. "5 minutes c'était bien", a ajouté avec un peu de sarcasme Pierre Lescure. "T'avais pas 5 minutes par semaine j'avais l'impression que tu étais là tous les jours ?", s'est étonné Michel Denisot.

Je crois que la télévision peut me remercier oui

"J'étais là tous les jours mais j'avais 5 minutes par semaine", a précisé Christophe avant d'ajouter : "Bref je veux juste dire que c'est peut-être grâce à Patrick Bruel que j'ai eu ce poste parce qu'il lui a été proposé de faire C'est encore mieux l'après-midi et qu'il a dit : 'non je veux être chanteur' . On lui a dit : 'ah bah ya un petit mec qui fait des gadgets à Canal +', il a regardé il a dit : 'Oui tu devrais y aller et le prendre' et c'est comme ça que j'ai commencé". "Je ne sais pas si on vous remercie", a plaisanté Léa Salamé qui taquinait son co-animateur. "Saloperie !", a répondu l'ancien animateur de La roue de la fortune (avec beaucoup d'humour). "Je crois que la télévision peut me remercier oui", a finalement conclu Patrick Bruel, admiratif de la longue et belle carrière de son "protégé".

Le 18 mars 2023, l'émission Quelle Époque a rassemblé 20.7 % de PDA soit 1 319 000 téléspectateurs.