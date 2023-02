Patrick Bruel, souvenirs émus de son grand-père Elie : "Il avait peur pour moi..."

La famille, c'est quelque chose de très précieux pour le chanteur. Patrick Bruel l'a récemment prouvé en amenant sa mère Augusta en voyage, retrouver leurs racines, en Algérie. Au début du mois de février, ils ont foulé ensemble leurs terres d'origine, Tlemcen, Oran puis Alger. Un bonheur, une émotion très forte pour l'artiste qui avait quitté le pays à l'âge de 3 ans pour suivre les siens, qui fuyaient la guerre. Là-bas, Patrick Bruel a rendu hommage à son "autre papa", Roger Hanin, dont la tombe se situe au cimetière juif de Bologhin. Il a également eu une pensée forte pour son grand-père, Elie.

Il m'a transmis quelque chose d'assez joli

Dans les colonnes du magazine Paris Match, Patrick Bruel raconte effectivement que son papy a eu une très belle influence sur lui. "Il a toujours été très présent, parce que je vivais uniquement avec la famille de ma mère. La présence référente était incarnée surtout par mon grand-père, en raison de son caractère, de son autorité, de son passé et de ses convictions politiques et sociales, explique-t-il. Je l'ai connu assez longtemps pour qu'il me transmette pas mal de choses. Mais ce que j'aimais avec mon grand-père, surtout, c'étaient ses souvenirs, l'Algérie... Je voulais qu'il me raconte son Algérie. Et il m'a transmis quelque chose d'assez joli, c'est de n'avoir aucun ressentiment, aucune soif de revanche, ce qui n'est pas toujours le cas des gens d'Afrique du Nord qui ont été rapatriés."

Patrick Bruel s'est envolé en direction de l'Algérie en février 2023, affrontant au passage un vrai traumatisme d'enfance. Il avait reçu un coup de téléphone des autorités algériennes qui l'invitaient à retourner au pays alors qu'il était en train de travailler sur le titre Je reviens. Un véritable coup du sort... d'autant que le papa de Léon et Oscar avait planifié ce voyage il y a bien longtemps et qu'il n'avait finalement pas pu concrétiser ce projet. "En 1991, j'avais prévu un concert là-bas et je voulais emmener ma famille, se souvient-il. Mon grand-père, lui, ne voulait pas. Il semblait gêné qu'on y retourne... Je pense qu'il avait peur pour moi. Et il n'avait pas forcément tort. La situation était très tendue à l'époque, on m'a fait comprendre que ce n'était pas le moment pour moi et je n'y suis pas allé..."

Retrouvez l'interview de Patrick Bruel dans le magazine Gala, n°1549, du 16 février 2023.