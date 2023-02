Patrick Bruel en Algérie : sur la tombe de son autre papa, un moment chargé en émotion

Durant cinq jours, le chanteur français Patrick Bruel a pu se rendre en Algérie en compagnie de sa mère Augusta Kammoun. Un périple symbolique pour l'artiste de de 63 ans, lui qui est né et a grandi jusqu'à ses 3 ans là-bas avant de rejoindre la France, comme en attestent les photographies poignantes du voyage de sa vie. Un véritable retour aux sources donc, qui a bouleversé Patrick Bruel, tant ces souvenirs sont gravés en lui - quitte à lui avoir laissé un petit traumatisme.

Il faut dire que le programme était chargé et que le père d'Oscar et Léon n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Accueilli en héros, il a ainsi pu se rendre dans la maison de ses grands-parents. Mais aussi l'école où sa mère enseignait avant - et où elle a pu rencontrer l'une de ses anciennes élèves ! "Merci pour cet accueil au-delà des espérances. Merci pour tous ces sourires, et ces mots qui résonneront longtemps et puis merci pour cet immense cadeau fait à ma maman. Son bonheur et son émotion resteront gravés", avait-alors déclaré l'auteur de la chanson culte Place des grands hommes dans une publication sur Instagram.