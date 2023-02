"J'aurais jamais imaginé" : Patrick Bruel, cette belle surprise qui l'attendait dans la maison de son enfance, en Algérie

Patrick Bruel vient de vivre un moment fort en émotion. Il y a quelques jours, le chanteur de 63 ans s'est envolé pour l'Algérie, son pays d'origine. Et ce retour aux sources a été d'autant plus fort que l'artiste y a emmené avec lui sa mère Augusta. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie, il a pris beaucoup de plaisir à s'y retrouver à nouveau, lors de ce séjour démarré le 1er février 2023. Un beau voyage que le papa d'Oscar et Léon n'a pas manqué de documenter sur Instagram avec de merveilleuses photos. S'il a déjà remercié le peuple algérien pour son accueil, il a à nouveau fait savoir son bonheur, sur le plateau de 20h30 le dimanche, ce 12 février.

Alors que Laurent Delahousse a demandé à Patrick Bruel s'il avait été inquiet avant de revenir en Algérie, ce dernier a répondu tout de suite par la négative. "J'étais pas inquiet, mais j'aurais jamais imaginé un tel accueil, jamais imaginé la douceur de cet accueil, a-t-il confié. Ces mots qu'on a entendus pendant cinq jours "bienvenue chez vous", "bienvenue chez toi", "tu es ici chez toi", et la chaleur des gens, cette incroyables atmosphère, que ce soit sur les marchés, que ce soit à l'école, parce qu'on est allés là où ma maman enseignait, elle a retrouvé sa classe, on a retrouvé la maison dans laquelle nous habitions, et il y a eu beaucoup de douceur." Au sein de la maison de ses grands-parents, le chanteur a été bouleversé par l'attitude des nouveaux habitants.

Une belle surprise dans la maison de ses grands-parents

"Par exemple, quand on a vu la maison de mes grands-parents, la famille qui nous a accueillis était absolument adorable et chaleureuse, la première chose que cette dame a fait c'était de nous montrer l'acte de vente de la maison, a déclaré celui qui a partagé sa vie avec Amanda Sthers, maman de ses deux fils. La maison a bien été vendue en mars 1962, elle a fait ça pour nous montrer que la maison a bien été vendue, et pas confisquée ou quoi que ce soit." Durant ce séjour inoubliable, il a pu retracer son enfance auprès de sa mère. Un moment hors du temps.