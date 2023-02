Patrick Bruel : Son ex Amanda Sthers avait craqué pour un autre chanteur après lui

Olivier Giroud, Inès Reg et Patrick Bruel seront les invités ce 12 février de Laurant Delahousse pour son émission 20h30 le dimanche. De retour d'Algérie - il est originaire de Tlemcen - le chanteur est revenu sur sa terre natale après plus de 60 ans d'exil, accompagné de sa maman. Une expérience qu'il racontera en plateau.

S'il évoquera sa famille et ses souvenirs, Patrick Bruel ne parlera peut-être pas de sa belle histoire avec Amanda Sthers, la mère de ses fils Oscar, né en 2003 et Léon, né en 2005. Entre eux, la romance a été merveilleuse et leur rencontre en 2001, magique. "Lorsque je rencontre Amanda, je sais que c'est elle. Deux jours plus tard, je lui dis qu'on aura deux enfants...", avait-il déclaré dans son livre Conversation avec Claude Askolovitch, paru en 2011 aux éditions Plon. Et si leur histoire est aujourd'hui terminée, le chanteur et l'écrivaine qui ont été mariés de 2004 à 2007 ont su rester en bons termes pour leurs enfants.



Ceci étant dit, Patrick Bruel n'a pas été le seul chanteur à avoir fait craquer Amanda Shters. Celle qui est aussi scénariste et réalisatrice s'est affichée ensuite aux côtés de Sinclair, chanteur, ex-juré de Nouvelle Star et ex d'Emma De Caunes avec qui il a eu une enfant, Nina. Et la belle-fille d'Amanda Sthers à l'époque lui avait inspiré un livre : Lili Lampion. Sinclair et l'ex de Patrick Bruel ont même écrit une comédie musicale tirée de cet ouvrage. Une belle histoire qui s'est malheureusement terminée en 2012.

Et aujourd'hui ? Cet été Amanda Sthers avait intrigué avec une photo prise par "son amoureux" et postée sur Instagram. Un supposé chéri qu'elle n'a jamais dévoilé et qui n'est peut-être plus d'actualité étant donné que la parution a depuis été supprimée.

Patrick Bruel, lui, a eu quelques relations après son divorce mais rien qui n'a duré très longtemps. Le chanteur préférant peut-être donner tout son amour à ses fils dont l'aîné est en 3ème année de médecine, tandis que le cadet est toujours au lycée. A Gala, il a expliqué récemment : "Avec leur mère, il y a eu constamment une entente extraordinaire, la volonté d'une éducation commune. Il n'y a pas une seule fois où une grande décision n'a été prise sans qu'on se consulte tous les deux, et je suis très présent à leurs côtés." Un vrai papa poule.