Amanda Sthers : L'ex-épouse de Patrick Bruel en couple ? Cette photo qui en dit long sur son "amoureux"

Elle s'émerveillait notamment de leur ouverture d'esprit, sur des questions de féminisme. "La dernière fois, il y avait une fille très jolie et le père de mon ainé lui dit "Alors elle te plait pas ?" et il a répondu "Elle est très jolie mais elle n'a rien à dire", s'est-elle souvenue. J'ai aimé le fait que pour lui ce soit aussi important que l'enveloppe. Il a déjà tout compris. Mes fils ont un respect pour leurs copines. Ils ont plein d'amies filles qui viennent à la maison, qui ont des choses à dire, qui ont des ambitions, et quand ils décrivent leur femme idéale elle a toujours un rêve ou un but. Ce sont des femmes pleines d'idées et c'est ça qui leur plaît."