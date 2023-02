Diaporama : Patrick Bruel : Son ex Amanda Sthers avait craqué pour un autre chanteur après lui

Patrick Bruel : Son ex Amanda Sthers avait craqué pour un autre chanteur après lui

Exclusif - Amanda Sthers et Patrick Bruel - People en backstage lors du premier jour du concert de Patrick Bruel lors de sa tournée "Ce soir on sort..." à Paris La Défense Arena le 6 décembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Exclusif - Patrick Bruel, Amanda Sthers - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", présentée par M.Drucker, et diffusée le 6 janvier sur France 2. Le 17 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

Sinclair et Amanda Sthers © BestImage

Exclusif - Patrick Bruel, Amanda Sthers, Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", présentée par M.Drucker, et diffusée le 6 janvier sur France 2. Le 17 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

6 / 14