Léa Salamé embarrassée par Christophe Dechavanne, très en forme dans Quelle Epoque ! : "Je voulais vous le dire..."

Depuis le lancement de sa première saison, Quelle époque ! cartonne sur France 2 et enchaîne les records d'audience. Pourtant, lorsque la chaîne du service public avait annoncé associer Léa Salamé à une autre grande figure du PAF, Christophe Dechavanne , les critiques avaient fusé. Beaucoup pensait que l'ancienne acolyte de Laurent Ruquier serait écrasée par sa nouvelle recrue. Et bien pas du tout ! Léa Salamé et Christophe Dechavanne forment un duo détonnant, qui s'allie à la perfection.

Samedi 18 mars 2023 au lancement du 21e épisode du programme, Léa Salamé et Christophe Dechavanne n'ont cessé de se faire des compliments. Arrivée très lookée, dans un pantalon en cuir noir associé à des escarpins verts, un tee-shirt imprimé léopard et de jolies boucles d'oreilles dorées, la compagne de Raphaël Glucksmann a tout de suite remarqué que son compère avait sorti la veste en velours cette fois-ci. Léa Salamé a ensuite fait savoir au public que Christophe Dechavanne se trouvait dans une forme olympique. "On m'a dit dans l'oreillette qu'on était plutôt en forme", a d'abord lancé Léa Salamé. "Oui on est forme, même une fois, deux fois, trois fois, quatorze fois en forme", lui a alors répondu Christophe Dechavanne.

C'est alors que l'animateur et producteur de 65 ans s'est adressé, les yeux dans les yeux, à Léa Salamé pour lui dire tout ce qu'il avait sur le coeur :"Je vous trouve très et je voulais vous le dire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire à cette antenne mais je voulais vous remercier au moins quatorze fois de m'avoir donné la possibilité de venir travailler avec vous chaque samedi." Face à tant de compliments, Léa Salamé a eu bien du mal à ne pas être gênée, détournant le regard pour ne pas montrer son émotion face aux mots très touchants de Christophe Dechavanne. "C'est moi qui suis chanceuse", a alors répondu la maman de Gabriel. La preuve avec cette grande déclaration que l'ambiance est plus qu'au beau fixe entre Léa Salamé et Christophe Dechavanne

Un numéro encore riche en invités

Ce soir-là, les deux animateurs avaient une nouvelle fois réservée un émission de haut vol aux téléspectateurs : Patrick Bruel qui fête ses 40 ans de carrière avec un nouvel album, Encore une fois, Michel Denisot en pleine promotion de son nouveau livre On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule ou encore Pierre Lescure qui anime tous les dimanches soirs Beau geste sur France 2.

Ce nouveau numéro a attiré 1,32 million de téléspectateurs, soit 20,7% du public.