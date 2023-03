Diaporama : Léa Salamé embarrassée par Christophe Dechavanne, très en forme dans Quelle Epoque ! : "Je voulais vous le dire..."

4 / 14

Exclusif - Léa Salamé, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. Au terme de l'émission, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros. Unis face au séisme est un grand concert de solidarité pour les populations turque et syrienne. Pour venir en aide aux milliers de familles victimes des séismes en Turquie et en Syrie, France Télévisions poursuit sa mobilisation aux côtés de la Fondation de France en organisant un grand concert en direct de l'Olympia, mardi 14 mars. L.Salamé et S.Bern ont présenté cette soirée de solidarité à laquelle ont participé des artistes français, turcs et syriens. Le 6 février 2023, deux séismes exceptionnels de magnitude 7,8 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 52 000 morts et détruisant des milliers d'habitations. Cette catastrophe est la plus meurtrière que la région ait connue depuis des siècles. Plus d'un mois après, la situation reste toujours extrêmement critique et les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations restent toujours d'actualité, alors que les températures sont particulièrement froides. Dans le nord-ouest de la Syrie, les 180 000 personnes déplacées par le tremblement de terre s'ajoutent aux 2,8 millions de personnes qui vivent déjà dans des conditions difficiles et précaires après avoir été déplacées à plusieurs reprises par la guerre qui dure depuis douze ans. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique Backstage of the show "Unis face au séisme" at the Olympia, broadcast live on France 2 on 14 March 2023 Unis face au séisme is a major solidarity concert for the Turkish and Syrian populations. In order to help the thousands of families affected by the earthquakes in Turkey and Syria, France Télévisions is continuing its mobilisation alongside the Fondation de France by organising a major concert live at the Olympia on Tuesday 14 March. L.Salamé and S.Bern presented this evening of solidarity in which French, Turkish and Syrian artists participated. On 6 February 2023, two exceptional earthquakes of magnitude 7.8 and 7.6 struck southern Turkey and north-western Syria, killing at least 52,000 people and destroying thousands of homes. The disaster was the deadliest in the region for centuries. More than a month later, the situation is still extremely critical and emergency needs, food aid, access to drinking water and shelter are still present, while temperatures are particularly cold. In north-western Syria, the 180,000 people displaced by the earthquake are in addition to the 2.8 million people already living in difficult and precarious conditions after being repeatedly displaced by the 12-year war. © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage